Antifa-erőszak, ukrán titkosszolgálatok, fogott politikusok – Elindult Lánczi Tamás podcastműsora

„Nem engedünk a 48-ból!” – elindult Lánczi Tamás új podcastműsora, a Szuverén, amelynek első vendége L. Simon László, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár megújításáért és Gödöllőre költöztetéséért felelős miniszteri biztos volt.

Antifa-terror

L. Simon László a műsorban elmondta, teljesen egyetért az Antifa-mozgalom terrorszervezetté nyilvánításával. Hozzátette: fel kellett lépni ellenük, majd emlékeztetett, az antifások brutális magyarországi támadásaira. Lánczi Tamás megjegyezte, hogy

ez a terrorszervezet a normális embereket, a normalitást fenyegeti.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke fontos kérdésként vetette fel, hogy vajon kik támogatják és pénzelik ezeket a szervezeteket. Hangsúlyozta, hogy azokat a pártokat fenyegetik, amelyek kiállnak az adott ország szuverenitása mellett. Mint mondta, ez lehet akár az Antifa vagy magányos merénylők, utalva a szlovák miniszterelnök, illetve Trump támadójára. Utóbbi személyek kapcsán Lánczi megjegyezte, nem érti, hogy ezek az emberek miként szereznek be olyan fegyvereket, melyekkel akár kétszáz méterről is célba vehetnek valakit vagy hogy kik képzik ki őket.

L. Simon László az Antifa-mozgalomra visszatérve elmondta, hogy azért nehezen visszaszorítható, mert nem beazonosíthatók:

Nincs egyenruhájuk, nincs szervezeti rituálé vagy tagkönyvük.

A miniszteri biztos hozzátette, a magyar és külföldi titkosszolgálatok feladata, hogy időben észleljék, hol akar lecsapni legközelebb ez a terrorszervezet.

Szégyen, hogy nem adták ki Magyar és Salis mentelmi jogát

A beszélgetésben az antifás Ilaria Salis is szóba került, aki EP-mandátumának és az azzal járó mentelmi jogának köszönhette, hogy megúszta az ellene indult eljárást. A műsorban megdöbbentőnek nevezték, hogy egy terroristát, egy potenciális gyilkost ünnepeltek a baloldali politikusok az Európai Parlamentben.

A miniszteri biztos rendkívül súlyos ügynek tartja, hogy a mentelmi jog mögé bújnak köztörvényes üggyel gyanúsított vagy vádolt politikusok.

– Ez a mentelmi jog intézményének megcsúfolása – jelentette ki L. Simon László, amihez Lánczi Tamás hozzátette, hogy így fogott politikusai vannak a balliberális erőknek, mint például Magyar Péter, akit lopással gyanúsított volna meg a magyar ügyészség, ha felfüggesztették volna a mentelmi jogát.

Az ukrán szolgálatok befolyásolják a Tisza Párt politikáját?

Lánczi Tamás szóba hozta a feszült ukrán–magyar viszonyt is. Megemlítette, ma már nem kérdés, hogy az ukrán szolgálatok beépültek a Tisza soraiba, és a párt életére döntő befolyást gyakorolnak. A miniszteri biztos ezzel kapcsolatba megjegyezte, hogy

valóban probléma, ha egy ország belügyeibe beavatkoznak.

Lánczi Tamás az orosz–ukrán háborúra rátérve feltette a kérdést: mi érdeke van az Európai Uniónak, hogy az ukrajnai háborút pénzeljék és az öldöklést támogassák? L. Simon László leszögezte, ez nem az Európai Unió törekvése, hanem azoké, akik jelenleg bitorolják az Európai Unió vezetését.

Nem tárták fel az Északi Áramlat felrobbantásának hátterét

A miniszteri biztos amiatt is értetlenségét fejezte ki, ami az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán történt. L. Simon szerint ez több volt mint szabotázs, egy nagyon súlyos terrorcselekmény történt, amely dollárszázmilliárdos kárt okozott Németországnak, mégsem tettek meg mindent azért, hogy az ügy hátterét feltárják.

A teljes beszélgetést itt nézhetik meg.