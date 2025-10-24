Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságBenjaminkáreset

Az erős szél miatt országosan háromszáz káresethez riasztották a tűzoltókat

A Benjamin elnevezésű ciklon viharos széllel vonul át az országon, péntek kora délutánig országosan háromszáz káresetet számoltak fel a tűzoltók – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-vel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 17:12
Illusztráció Fotó: Menno van der Haven Forrás: Shutterstock
Közleményükben jelezték, hogy 

a komoly széllökések sok helyen fákat döntöttek az utakra, méretes ágakat szakítottak le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálták meg.

A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén egy kétszáz négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, amit a tűzoltók rögzítettek, majd visszabontanak. A rendezvény nagyjából félezer résztvevőjét biztonságos helyre irányították.

Az elektromos hálózat is megsérült az ország több pontján, sajtóbeszámolók szerint a Pest vármegyei Halásztelken, Ócsán, Kistarcsán és Maglódon is áramkimaradást okozott a vihar.

A HungaroMet előrejelzése szerint az ország északkeleti felén péntek délután még erős lökések kísérhetik a nyugatias szelet (45-65 km/h), de fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


