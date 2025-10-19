Rendkívüli

Áram- és gázszünet várható rengeteg magyar településen: közzétették a listát

Halálos közúti baleset történt, súlyos sérültek is vannak: friss információk a helyszínről + videó

A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató is érintett.

2025. 10. 19. 15:25
Halálos közúti baleset Demecsernél 2025.10.19.
A Demecser térségében történt tragédiában egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült megmenteni. A nyíregyházi hivatásos és a demecseri önkéntes tűzoltók érkeztek ki az esethez, a rajok feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy embert az egyik járműből. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták – írta a közleményében a katasztrófavédelem.

Mentőhelikoptert is bevetettek

Az esetről a Szon.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál megkérdezte az Országos Mentőszolgálatot:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Egy férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

– tájékoztatták a szerkesztőséget.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

