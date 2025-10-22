Közlekedési káoszt okozott a brutális baleset Tatánál

Összesen négy járművet érintett az a súlyos, láncreakciószerűen történt baleset, amely még a múlt héten, pénteken történt a 8119-es úton. A karambol közlekedési káoszt okozott, órákra megbénítva Tatát és környékét – írja a Kemma.

A baleset helyszínéről a 65 éves férfit súlyos sérülésekről szállították kórházba a mentők

(Forrás: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

A hírportál a rendőrségtől megtudta: egy 65 éves környei férfi Opel Astrájával indult el Tata irányából Környe felé, amikor eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a járműve felett: előbb egy műszaki hiba miatt félrehúzódva várakozó járműszerelvénynek ütközött, majd a szembejövő sávba sodródva két másik autót is magával sodort.

A baleset következtében három jármű roncsolódott össze, az egyik autó fel is borult.

Az Opel vezetője súlyosan megsérült. A másik két autó utasai könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel kerültek kórházba.

Borítókép: A baleset során az egyik autó a tetejére fordult (Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)