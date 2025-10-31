Fáj a Békemenet sikere, ezért hazudozik a baloldali sajtó

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Hang nevű, magát álszent módon függetlenként feltüntető, valójában azonban a baloldali politikai narratívákat szolgáló sajtóorgánum etikátlan és valótlan állításokat tartalmazó cikket jelentetett meg a 2025. október 23-án tartott, történelmi sikerű Békemenet kapcsán – közölte a CÖF–CÖKA.

A portál adatigényléssel fordult a szervezethez a rendezvény költségeinek részleteiről. Bár már magában a feltett kérdéssorban is tendenciózusan, tényként szerepeltek az ellenzék Brüsszelből irányított vezetőjének a valóságnak nem megfelelő állításai, ennek ellenére kulturáltan, a törvényes keretek között, hivatalos választ adtak – írták. Majd a válaszlevelükben megfogalmazottakat is közölték: „A Békemenet finanszírozása kapcsán állami vagy költségvetési pénzeket nem használtunk fel. Egyéb kérdései vonatkozásában nem vagyunk illetékesek és felhatalmazottak.”

„Megfogalmazásunkból a formállogika, valamint a magyar nyelv nyelvtani szabályai szerint is egyértelműen következik, hogy az esemény a hazánkért, illetve az európai béke megteremtéséért tenni akaró szellemi honvédőink magánfinanszírozásával valósult meg” – mutattak rá. Hozzátették: tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű, szerződéses alapon történt finanszírozások adatai üzleti titoknak minősülnek, így azokat nem hozhatják nyilvánosságra.

Mindezek ellenére a Magyar Hang az újságírói etika legalapvetőbb normáit – az objektivitás és a valósághű tájékoztatás követelményét – súlyosan megsértve, a következő hamis és manipulatív értelmezést közölte cikkében: „A válasz alapján ez azt jelenti, hogy a Civil Összefogás Fórum vezetősége nem felel a CÖF neve alatt beharangozott felvonulás költségvetéséért […].” – ismertették.

Ez az állítás nemcsak a mi közlésünk tartalmát torzította el, hanem a magyar állampolgárokat is szándékosan félrevezette, a valósággal ellentétes látszatot kialakítva a CÖF–CÖKA működéséről

– hangsúlyozták. Hozzátették: a torzított interpretációt ráadásul a baloldali médiatér más szereplői hálózatszerűen, ellenőrzés nélkül vették át és terjesztették, ezzel többszörösen megsértve a tájékoztatás hitelességének követelményét.