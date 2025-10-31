CÖF – CÖKABékemenethazugság

Fáj a Békemenet sikere, ezért hazudozik a baloldali sajtó

A magát álszent módon függetlenként meghatározó, valójában azonban a baloldali politikai narratívákat szolgáló sajtóorgánum etikátlan és valótlan állításokat tartalmazó cikket jelentetett meg a 2025. október 23-án tartott, történelmi sikerű Békemenetről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 15:36
Békemenet, Magyar Péter közvéleménykutató Kurucz Árpád/Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Magyar Hang nevű, magát álszent módon függetlenként feltüntető, valójában azonban a baloldali politikai narratívákat szolgáló sajtóorgánum etikátlan és valótlan állításokat tartalmazó cikket jelentetett meg a 2025. október 23-án tartott, történelmi sikerű Békemenet kapcsán – közölte a CÖF–CÖKA.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án. A Békemenet a Kossuth térre vonul, ahol ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály

A portál adatigényléssel fordult a szervezethez a rendezvény költségeinek részleteiről. Bár már magában a feltett kérdéssorban is tendenciózusan, tényként szerepeltek az ellenzék Brüsszelből irányított vezetőjének a valóságnak nem megfelelő állításai, ennek ellenére kulturáltan, a törvényes keretek között, hivatalos választ adtak – írták. Majd a válaszlevelükben megfogalmazottakat is közölték: „A Békemenet finanszírozása kapcsán állami vagy költségvetési pénzeket nem használtunk fel. Egyéb kérdései vonatkozásában nem vagyunk illetékesek és felhatalmazottak.”

„Megfogalmazásunkból a formállogika, valamint a magyar nyelv nyelvtani szabályai szerint is egyértelműen következik, hogy az esemény a hazánkért, illetve az európai béke megteremtéséért tenni akaró szellemi honvédőink magánfinanszírozásával valósult meg” – mutattak rá. Hozzátették: tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű, szerződéses alapon történt finanszírozások adatai üzleti titoknak minősülnek, így azokat nem hozhatják nyilvánosságra.

Mindezek ellenére a Magyar Hang az újságírói etika legalapvetőbb normáit – az objektivitás és a valósághű tájékoztatás követelményét – súlyosan megsértve, a következő hamis és manipulatív értelmezést közölte cikkében: „A válasz alapján ez azt jelenti, hogy a Civil Összefogás Fórum vezetősége nem felel a CÖF neve alatt beharangozott felvonulás költségvetéséért […].” – ismertették.

Ez az állítás nemcsak a mi közlésünk tartalmát torzította el, hanem a magyar állampolgárokat is szándékosan félrevezette, a valósággal ellentétes látszatot kialakítva a CÖF–CÖKA működéséről

– hangsúlyozták. Hozzátették: a torzított interpretációt ráadásul a baloldali médiatér más szereplői hálózatszerűen, ellenőrzés nélkül vették át és terjesztették, ezzel többszörösen megsértve a tájékoztatás hitelességének követelményét.

A CÖF–CÖKA elvárja, hogy a sajtó minden képviselője tartsa tiszteletben a közvélemény hiteles tájékoztatásához fűződő közérdeket. Az újságírói felelőtlenség és a politikai célzatú torzítás nemcsak a sajtó hitelességét rombolja, hanem hosszú távon súlyosan károsítja a demokratikus közbeszédbe vetett bizalmat is – mutattak rá. Majd kijelentették:

A valóság meghamisítása nem vélemény, hanem a közbizalom elleni támadás!


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: A Békemenet (Fotó: Kurucz Árpád)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu