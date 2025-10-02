  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Brutálisan megverték a BKV egyik női alkalmazottját – Szentkirályi szerint Karácsonyék is felelősek
BKV-ügySzentkirályi AlexandraBKK-BKVmetró

Brutálisan megverték a BKV egyik női alkalmazottját – Szentkirályi szerint Karácsonyék is felelősek

A kormánypártok fővárosi frakcióvezetője szerint a lejárt szerződések, az elhúzódó közbeszerzés és a fővárosi vezetés fejetlensége vezetett oda, hogy egy BKV munkatársa súlyos támadás áldozata lett.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 12:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újpest-Városkapu metróállomáson brutálisan megvertek egy BKV-dolgozó nőt, a saját munkahelyén – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A 3-as metró metróvonalán történt a megrázó eset (Fotó: MTI)

A támadás minden budapestit megrázott, hiszen úgy fest, a főpolgármester képtelen garantálni a közösségi közlekedés biztonságát

– állapította meg a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Hozzátette: „mielőtt bármit mondanánk, jobbulást kívánunk a megtámadott dolgozónak, aki hősiesen végezte a munkáját, amikor rátámadtak”.

Szentkirályi Alexandra feltette a kérdést: de hogyan történhetett ez meg?

– A BKV augusztus 1. óta nem vezényel személy- és vagyonőröket a járműveire, illetve az utasmegállók ellenőrzésére.

A lejárt szerződések, az elhúzódó közbeszerzés és a fővárosi vezetés fejetlensége vezetett oda, hogy egy munkatárs súlyos támadás áldozata lett.

A budapestiek joggal várják el, hogy a közlekedés biztonságos legyen. A főpolgármesternek vállalnia kell a felelősséget, és haladéktalanul lépnie kell, hogy a BKV munkavállalói és az utasok biztonságban legyenek – szögezte le a kormánypártok frakcióvezetője.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu