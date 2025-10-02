Brutálisan megverték a BKV egyik női alkalmazottját – Szentkirályi szerint Karácsonyék is felelősek

Újpest-Városkapu metróállomáson brutálisan megvertek egy BKV-dolgozó nőt, a saját munkahelyén – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A 3-as metró metróvonalán történt a megrázó eset (Fotó: MTI)

A támadás minden budapestit megrázott, hiszen úgy fest, a főpolgármester képtelen garantálni a közösségi közlekedés biztonságát

– állapította meg a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Hozzátette: „mielőtt bármit mondanánk, jobbulást kívánunk a megtámadott dolgozónak, aki hősiesen végezte a munkáját, amikor rátámadtak”.

Szentkirályi Alexandra feltette a kérdést: de hogyan történhetett ez meg?

– A BKV augusztus 1. óta nem vezényel személy- és vagyonőröket a járműveire, illetve az utasmegállók ellenőrzésére.

A lejárt szerződések, az elhúzódó közbeszerzés és a fővárosi vezetés fejetlensége vezetett oda, hogy egy munkatárs súlyos támadás áldozata lett.

A budapestiek joggal várják el, hogy a közlekedés biztonságos legyen. A főpolgármesternek vállalnia kell a felelősséget, és haladéktalanul lépnie kell, hogy a BKV munkavállalói és az utasok biztonságban legyenek – szögezte le a kormánypártok frakcióvezetője.