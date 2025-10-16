Borongós őszi idő várható, de nagykabátra még nincs szükség

Csütörtökön változó felhőzetre számíthatunk, kevesebb napsütés az ország északnyugati, északi harmadában valószínű. Kisebb csapadék inkább csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható. Késő estére többnyire 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, olvasható a HungaroMet Zrt. előrejelzésében.

Pénteken a párásság, ködfoltok megszűnését követően közepesen vagy erősen felhős égre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.