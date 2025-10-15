Búcsút mondhat a napsütésnek, jó ideig

Csütörtök reggelig főként a Dunától keletre lehetnek derült helyek, másutt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Hajnalra párássá válik a levegő, a kevésbé felhős helyeken foltokban köd is képződhet. Napközben változó felhőzetre számíthatunk az ország északnyugati harmadán kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3, 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12, 18 fok között várható.
