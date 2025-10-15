Eddig ismeretlen Radnóti-levél került elő, azt is tudni, kinek írta

A levelet a költő Győri-Juhász Jenőnek írta, aki korábban franciául tanította a VI. kerületi Izabella utcai Székesfővárosi Fiú Felsőkereskedelmi Iskolában. Az írást szó szerint közöljük alább.

„Kedves Tanár Uram,

hálásan köszönjük kedves meghívásukat és eljönnénk most szombaton, 17.-én. De feleségem 1/2 7 ig tanít, csak hét óra körül lehetnénk ott. Ha ez késő, akkor nagyon kérem Tanár Urat, írja meg egy levelezőlapon. – Ha nem kapunk értesítést akkor jövünk.

Örülök, hogy egészséges Tanár Úr és beszélgethetünk kicsit. Kézcsókkal és tanítványi szeretettel és tisztelettel köszönti: Miklós

1942. január 13.”