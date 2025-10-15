Megható dokumentum került elő: Radnóti Miklós egy kézzel írt levelezőlapja. Tragikus is, ugyanis a levél írója és a címzettje is a holokauszt áldozata lett – adta hírül a közösségi oldalán Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész.
Eddig ismeretlen Radnóti-levél került elő, azt is tudni, kinek írta
Megható és egyben tragikus.
A levelet a költő Győri-Juhász Jenőnek írta, aki korábban franciául tanította a VI. kerületi Izabella utcai Székesfővárosi Fiú Felsőkereskedelmi Iskolában. Az írást szó szerint közöljük alább.
„Kedves Tanár Uram,
hálásan köszönjük kedves meghívásukat és eljönnénk most szombaton, 17.-én. De feleségem 1/2 7 ig tanít, csak hét óra körül lehetnénk ott. Ha ez késő, akkor nagyon kérem Tanár Urat, írja meg egy levelezőlapon. – Ha nem kapunk értesítést akkor jövünk.
Örülök, hogy egészséges Tanár Úr és beszélgethetünk kicsit. Kézcsókkal és tanítványi szeretettel és tisztelettel köszönti: Miklós
1942. január 13.”
Az irodalomtörténész beszámol arról is, hogy a levélben jelzett látogatás megtörtént, ezt Fanni naplójából lehet tudni. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni a naplójába 1942. január 17-én azt írta:
Régi adósság ez a látogatás, és egész belerokkantan jövök haza. Igazi, helyes polgári tanárcsalád, két nagy diáklány, a férfi orosz műfordító, akit elnyomnak.
Radnóti Miklós 1944. november 9-én halt meg Abda határában, miután a végsőkig kimerült költőt 21 társával együtt lelőtték.
Budapest nem akármilyen világbajnokságot rendez, soha korábban nem volt erre példa
Első alkalommal rendez Budapesten táncvilágbajnokságot a World Dance Organization november 22-én és 23-án a Marriott hotelben, ahol a világ legjobb táncosai lépnek fel, a zsűriben pedig többszörös világbajnok győztesek bírálják el a versenyzők teljesítményét.
Dwayne Johnson új színésztársakkal tér vissza, de a Jumanji 3. már egy másik korszakban érkezik
Hosszú csend után újra mozgásba lendült a Jumanji-franchise: a Sony Pictures 2026. december 11-ére tűzte ki a következő rész premierjét.
Vérfagyasztó előzetest kapott a HBO őszi durranása – megtekintése felnőtteknek is csak lámpafénynél ajánlott
Hamarosan visszatér az irodalom és a filmtörténelem egyik legrettegettebb bohóca: az HBO bemutatta az It: Welcome to Derry felnőtteknek szóló előzetesét.
A Kossuth-díjas zenész ennek köszönheti, hogy nem lett végül kémikus
Az idén hetvenéves Eredics Gábort nagyszabású koncerttel ünnepelték a Zeneakadémián
