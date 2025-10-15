irodalomtörténészáldozatBíró-Balogh TamásdokumentumlevélRadnóti Miklós

Eddig ismeretlen Radnóti-levél került elő, azt is tudni, kinek írta

Megható és egyben tragikus.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15.
Radnóti Miklós
Radnóti Miklós Forrás: kultura.hu
Megható dokumentum került elő: Radnóti Miklós egy kézzel írt levelezőlapja. Tragikus is, ugyanis a levél írója és a címzettje is a holokauszt áldozata lett – adta hírül a közösségi oldalán Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész. 

A levelet a költő Győri-Juhász Jenőnek írta, aki korábban franciául tanította a VI. kerületi Izabella utcai Székesfővárosi Fiú Felsőkereskedelmi Iskolában. Az írást szó szerint közöljük alább. 

„Kedves Tanár Uram,
hálásan köszönjük kedves meghívásukat és eljönnénk most szombaton, 17.-én. De feleségem 1/2 7 ig tanít, csak hét óra körül lehetnénk ott. Ha ez késő, akkor nagyon kérem Tanár Urat, írja meg egy levelezőlapon. – Ha nem kapunk értesítést akkor jövünk. 
Örülök, hogy egészséges Tanár Úr és beszélgethetünk kicsit. Kézcsókkal és tanítványi szeretettel és tisztelettel köszönti: Miklós
1942. január 13.”

Az irodalomtörténész beszámol arról is, hogy a levélben jelzett látogatás megtörtént, ezt Fanni naplójából lehet tudni. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni a naplójába 1942. január 17-én azt írta: 

Régi adósság ez a látogatás, és egész belerokkantan jövök haza. Igazi, helyes polgári tanárcsalád, két nagy diáklány, a férfi orosz műfordító, akit elnyomnak.

Radnóti Miklós 1944. november 9-én halt meg Abda határában, miután a végsőkig kimerült költőt 21 társával együtt lelőtték. 

