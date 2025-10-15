Hagyták a fiatalnak, hogy a családi autót vezesse Csongrádban, majdnem belehalt egy kétéves gyermek

A víz alá merülő utastérből a vádlottaknak és az egyik hátsó ülésen ülő gyereknek sikerült kijutnia az ablakon keresztül, azonban a gyermekülésbe bekötött kétéves gyermek hosszabb ideig a víz alatt rekedt. A gyermeket végül eszméletlen állapotban, a fiatalkorú vádlott segítségével a szemből érkező gépjármű sofőrje hozta a felszínre.

A közvetlen életveszélyes állapotba került kisgyerek a helyszínen tartózkodó felnőttek elsősegélyt nyújtottak, fulladását a laikus mentés akadályozta meg.