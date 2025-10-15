autógyermekfőcsatornaCsongrádbanéletveszély

Hagyták a fiatalnak, hogy a családi autót vezesse Csongrádban, majdnem belehalt egy kétéves gyermek

Jogerősen másfél év, három évre felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtott a Szegedi Törvényszék egy férfit és élettársát, mert átengedték családi autójuk vezetését a férfi 15 éves gyerekének, aki súlyos balesetet okozott – tájékoztatta Horváth-Tóth Imola, a bíróság szóvivője.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 15. 15:52
illusztráció Forrás: Pexels
Az ítélet szerint 2022. május 21-én a biztonságos járművezetésre nem képes 15 éves vádlottnak édesapja és annak élettársa megengedték, hogy Csanádpalota közelében egy gyér forgalmú útszakaszon vezesse családi autójukat. A fiatal sofőr egy jobbra ívelő kanyarban megijedt attól, hogy szemből egy személygépkocsi érkezik, az autót túlkormányozta, amely a főcsatorna feletti átereszről lesodródva fejjel lefelé az öntözőcsatornába zuhant.

A víz alá merülő utastérből a vádlottaknak és az egyik hátsó ülésen ülő gyereknek sikerült kijutnia az ablakon keresztül, azonban a gyermekülésbe bekötött kétéves gyermek hosszabb ideig a víz alatt rekedt. A gyermeket végül eszméletlen állapotban, a fiatalkorú vádlott segítségével a szemből érkező gépjármű sofőrje hozta a felszínre.

A közvetlen életveszélyes állapotba került kisgyerek a helyszínen tartózkodó felnőttek elsősegélyt nyújtottak, fulladását a laikus mentés akadályozta meg.

Az ítélet szerint a fiatalkorú vádlott édesapja és élettársa szülői felügyeletükből fakadó kötelességüket súlyosan megszegték, amikor a gépkocsi vezetését átengedték a 15 éves, általuk is tudottan gépjárművezetésre alkalmatlan fiatalkorú vádlottnak és a kiskorú sértetteket beültették mögé, ezzel a fiatalkorú vádlott, illetve a sértettek testi és lelki fejlődését veszélyeztették, nekik érzelmi traumát okoztak.

A fiatalkorú vádlottat gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek a törvényszék, és két évre próbára bocsátotta. A két felnőttet három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében találta bűnösnek a bíróság.


