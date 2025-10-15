Óvatlanul lépett szelfizés közben egy fiatal nő, végignézte a halálát a barátja

Meghalt egy fiatal nő a Magas-Tátrában, aki szelfikészítés közben zuhant le a magasból – írja a Paraméter.

Miközben tett néhány lépést hátrafelé, elvesztette az egyensúlyát, és a háromszáz méteres szakadékba zuhant Ezt a barátja végignézte – közölte Peter Diča, a tátrai hegyi mentőszolgálat parancsnoka. Az eset a Kis-Viszóka-csúcsnál (Východná Vysoká) történt.

Tragikus, bár nem egyedi az eset. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt Kozma Zsuzsa haláláról, aki Jordániában hasonló körülmények között halt meg. Sajtóhírek szerint a nő szelfizés közben halt meg, utóbb azonban kiderült, hogy ez nem így volt. Az ötvenes éveiben járó fitneszedző búcsúztatásán Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vett.