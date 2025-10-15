Rendkívüli

Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak!

szakadékhalálbarátja

Óvatlanul lépett szelfizés közben egy fiatal nő, végignézte a halálát a barátja

Szörnyű tragédia.

Magyar Nemzet
Forrás: Paraméter2025. 10. 15. 14:34
A drónnal készült képen a Magas-Tátra látszik Mátraszentistván közeléből fotózva 2025. január 19-én. Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meghalt egy fiatal nő a Magas-Tátrában, aki szelfikészítés közben zuhant le a magasból – írja a Paraméter

Miközben tett néhány lépést hátrafelé, elvesztette az egyensúlyát, és a háromszáz méteres szakadékba zuhant Ezt a barátja végignézte – közölte Peter Diča, a tátrai hegyi mentőszolgálat parancsnoka. Az eset a Kis-Viszóka-csúcsnál (Východná Vysoká) történt.

Tragikus, bár nem egyedi az eset. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt Kozma Zsuzsa haláláról, aki Jordániában hasonló körülmények között halt meg. Sajtóhírek szerint a nő szelfizés közben halt meg, utóbb azonban kiderült, hogy ez nem így volt. Az ötvenes éveiben járó fitneszedző búcsúztatásán Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vett. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.