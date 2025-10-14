Börtönbüntetést kaptak a csilipaprikás fertőtlenítőt alkalmazó börtönorvosok

Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette és más bűncselekmény miatt nem jogerősen börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa azokat a vádlottakat, akik a tiszalöki börtön orvosaiként, illetve egészségügyi dolgozóiként csilipaprikát kevertek a fertőtlenítőszerbe – tájékoztatott a bíróság sajtószolgálata.

Az ítélet nem jogerős (Forrás: Shutterstock)

Közleményükben emlékeztettek rá, hogy a törvényszék az ügy harmadrendű vádlottját, aki lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerő nyilatkozatot tett, a május 26-án megtartott előkészítő ülésen ítélte el. Akkor a bíróság a harmadrendű vádlottat kétrendbeli, bűnsegédként, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért két év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette.

A katonai tanács az első- és másodrendű vádlottakat folytatólagosan, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt halmazati büntetésül két év hat hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre, három év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett az elsőrendű vádlottat öt évre az egészségügyi foglalkozástól, beleértve az orvosi diplomához kötött és az orvosi diplomával ellátható tevékenységet, míg a másodrendű vádlottat az egészségügyi foglalkozástól, beleértve a diplomás ápolói végzettséghez kötött és az azzal ellátható tevékenységet ugyancsak öt évre eltiltotta. Mindkét vádlott a büntetése kétharmad részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

A törvényszék a negyedrendű vádlottat – jelentési kötelezettség megszegésének vétsége miatt – 300 napi tétel, napi tételenként 1800 forint, azaz 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

A tényállás szerint az elsőrendű vádlott a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi osztályán orvosként teljesített szolgálatot 2021 végétől 2022 novemberének végéig, míg a másodrendű vádlott ugyanezen intézet egészségügyi osztályán vezetőként, a harmadrendű vádlott pedig főelőadóként dolgozott.

A három vádlott megbeszélte, hogy a renitens, önkárosító cselekményeket végrehajtó fogvatartottak nyílt sebeinek ellátása során az elsőrendű vádlott csilipaprikával kevert fertőtlenítőszert fog használni a fogvatartottak megbüntetése céljából annak érdekében, hogy a későbbiekben a panaszaikkal ne növeljék rendszeresen az egészségügyi osztály munkaterhét.

Ezt követően a bőrfertőtlenítő szerbe beletették a csilipaprikát, majd a másodrendű vádlott az ily módon szennyezett fertőtlenítőszeres flakont „csak orvosi használatra” felirattal látta el, és elrejtette a vezetői irodájában.