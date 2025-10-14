Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Nem termett sokáig a fekete gyümölcs, lecsaptak az ellenőrök

Öt héten keresztül, heti több alkalommal ellenőrizték az illegális gyümölcsárusokat az áruházak parkolóiban az NKFH zöldség-gyümölcs ellenőrei és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai. Az ellenőrzés folyamán 13 illegális árust kapcsoltak le és csaknem másfél millió forintos bírságot szabtak ki a feketézőkre.

2025. 10. 14.
Közös hatósági akciót indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Budapesti Nagybani Piac közelében, a környező áruházak – így a Decathlon és az Auchan – parkolóiban kialakult illegális gyümölcspiac felszámolására. Az ellenőrzés jelentős eredményt hozott.

Öthetes ellenőrzést folytatott a NAV és az NKFH a feketén értékesítő gyümölcsárusok körében. Fotó: Shutterstock

Az ellenőrzésnél kiderült: románok árultak feketén gyümölcsöt

Az akciókból kiderült, hogy a főként román állampolgárok Romániából és Lengyelországból származó gyümölcsöket – elsősorban áfonyát, kajszit és őszibarackot – a piaci árhoz képest jóval olcsóbban árulták mindenféle engedély és jelölés nélkül

Az alkalmi árusoknak nem volt bejelentett vállalkozásuk, a gyümölcsöket számla nélkül vagy hamis bizonylatokkal szerezték be, emellett a termékek származását és biztonságát igazoló dokumentumokat sem tudták átadni az ellenőröknek 

– számolt be a hatóság, amely jelezte: a sikeres akciókat a XX–XXIII. kerületi Rendőrkapitányság és a NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőr járőrei is segítették. Közleményükben úgy fogalmaztak: az ismeretlen eredetű, nyomon követhetetlen élelmiszerek komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek és tisztességtelen versenyelőnyt teremtenek a jogszerűen működő gazdálkodókkal szemben.

Az illegális gyümölcsárusok miatt megszaporodtak a bűncselekmények is

A hatóságok a helyszínen sok eldobált hulladékot és romló gyümölcsmaradékot találtak, ami az áruházak fenntartóinak és takarítóinak okozott folyamatos többletmunkát. Emellett a környéken megszaporodtak a kisebb bűncselekmények, 

  • köztük az áruházi lopások, 
  • autófeltörések 
  • és zsebtolvajlások. 

Az NKFH az ellenőrzések mérlegéről is beszámolt: 

amely 13 lekapcsolt illegális árus és csaknem 1,5 millió forint kiszabott bírság. 

A hatóságok szerint az illegális kereskedelem nemcsak a vásárlók egészségét és biztonságát veszélyezteti, hanem a tisztességes vállalkozások működését is, ezért – mint jelezték – a jövőben is kiemelten figyelik a Budapesti Nagybani Piac környékét és szükség esetén további ellenőrzéseket is végeznek, hogy a jogszerű, biztonságos és átlátható kereskedelem hosszú távon fennmaradjon és a fogyasztók érdekei se sérülhessenek.

