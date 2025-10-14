Titokzatos jelek jelentek meg az épülő BYD-gyár környékén – vajon mit üzennek?

Különös jelenségre lett figyelmes a vármegyei hírportálnak egy olvasója az 5-ös főút mentén, nem messze az épülő gigaberuházástól, a BYD-gyár területétől – adta hírül a Délmagyar.hu.

A Byd-gyár a régi 5-ös út felől Fotó: Török János / Délmagyarország

A környékbeli boltba furcsa, szokatlan feliratokat helyeztek ki, amelyek biztosan nem reklámok vagy akciós kiírások, a amelyeket nem is egyszerű megfejteni. A portál olvasója részletesen elmesélte, hogy a CBA Prima zöldség-gyümölcs részlegén, valamint a bolt bejárata mellett található dohánybolt ajtaján vette észre a szokatlan jeleket. Mint elmondta, a félórás bevásárlás alatt több tucatnyi kínai munkással találkozott a boltban.

Feltűnt neki, hogy szinte mindegyikük beásárlókosarában volt valamilyen gyümölcs, különösen a banán örvendett nagy népszerűségnek köreikben. Emellett a húspultnál is sok kínai munkás kért valamit.

A mélyhűtőknél különös jelenetnek lettem szem- és fültanúja: néhány kínai munkás hosszasan vizsgált egy csomag fagyasztott pacalt, okostelefonjukkal próbálva megfejteni, mit is tartalmazhat pontosan a csomagolás. Végül a pacal visszakerült a hűtőbe, úgy tűnt, a sebtében szerzett információk nem győzték meg őket

– ecsetelte tapasztalatait, hozzáfűzve, hogy a dohányboltba is betért, és ott rájött a rejtélyes feliratok titkára. Segíthetett volna a nyelvismeret is, de végül, mint kiderült, a Google-fordító vált be – hogy mi a titkos jelek megfejtése és mire utalnak a furcsa feliratok? Fellebenti a fátylat a szegedi „titokról” a Délmagyar.hu cikke.

Borítókép: Az épülő BYD-gyár (Fotó: Délmagyar/Karnok Csaba)