Titokzatos jelek jelentek meg az épülő BYD-gyár környékén – vajon mit üzennek?

Egy rejtélyes jelenségre hívta fel a figyelmet a Délmagyar. A furcsa jelekre a Szegeden épülő BYD-gyár környékén lett figyelmes a vármegyei portál egy szemfüles olvasója.

2025. 10. 14. 19:55
Különös jelenségre lett figyelmes a vármegyei hírportálnak egy olvasója az 5-ös főút mentén, nem messze az épülő gigaberuházástól, a BYD-gyár területétől – adta hírül a Délmagyar.hu. 

A Byd-gyár a régi 5-ös út felől Fotó: Török János /  Délmagyarország

A környékbeli boltba furcsa, szokatlan feliratokat helyeztek ki, amelyek biztosan nem reklámok vagy akciós kiírások, a amelyeket nem is egyszerű megfejteni. A portál olvasója részletesen elmesélte, hogy a CBA Prima zöldség-gyümölcs részlegén, valamint a bolt bejárata mellett található dohánybolt ajtaján vette észre a szokatlan  jeleket. Mint elmondta, a félórás bevásárlás alatt több tucatnyi kínai munkással találkozott a boltban. 

Feltűnt neki, hogy szinte mindegyikük beásárlókosarában volt valamilyen gyümölcs, különösen a banán örvendett nagy népszerűségnek köreikben. Emellett a húspultnál is sok kínai munkás kért valamit.

A mélyhűtőknél különös jelenetnek lettem szem- és fültanúja: néhány kínai munkás hosszasan vizsgált egy csomag fagyasztott pacalt, okostelefonjukkal próbálva megfejteni, mit is tartalmazhat pontosan a csomagolás. Végül a pacal visszakerült a hűtőbe, úgy tűnt, a sebtében szerzett információk nem győzték meg őket

– ecsetelte tapasztalatait, hozzáfűzve, hogy a dohányboltba is betért, és ott rájött a rejtélyes feliratok titkára. Segíthetett volna a nyelvismeret is, de végül, mint kiderült, a Google-fordító vált be  – hogy mi a titkos jelek megfejtése és mire utalnak a furcsa feliratok? Fellebenti a fátylat a szegedi „titokról” a Délmagyar.hu cikke.

