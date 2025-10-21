Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Jogosan rúgták ki a Corvinus volt docensét

Az egyetem még 2023-ban vált meg az alkalmazottjától, mert politikai szempontok motiválták a döntéseit.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Az ítélőtábla ma véglegesen elutasította Ádám Zoltán keresetét, és az általa indított munkajogi perben a Corvinus Egyetemnek adott igazat – közölte az intézmény. A Corvinus eddig is kitartott azon álláspontja mellett, hogy a felmondás jogszerű és arányos volt, így elégedetten fogadja a bíróság megerősítő döntését. Az ítélet jogerős.

Budapest, 2023. május 24. Szállodahajók a Dunán és turistabuszok a Salkaházi Sára rakparton. Háttérben a Budapesti Corvinus Egyetem épülete. MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Nagy Zoltán

Ahogy a Magyar Nemzet korában beszámolt róla, a Budapesti Corvinus Egyetem két munkatársa ellen azután indult etikai eljárás, hogy Ádám Zoltán azt állította, az egyik hallgatóval kivételeztek egy vizsgán. A közgazdasági intézet docense szerint a diák családja érdemi Mol-részesedéssel rendelkezik, és a szülők személyesen és írásban is megpróbáltak nyomást gyakorolni az egyetem vezetőinél, hogy gyerekük lehetőséget kaphasson a vizsgára.

Hónapokkal a botrány kivizsgálása után Szabó Lajos megbízott rektor arról beszélt, hogy 

Ádám Zoltán az egyéni ambíciója érdekében eszkalálta az ügyet, 

így nehezen mosható le a politikai szál. 

Ezek után elbocsátották Ádám Zoltánt, aki nem maradt sokáig munka nélkül, ugyanis tavaly januárban csatlakozott Baranyi Krisztina csapatához.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Mindig így kezdődik

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

