Jogosan rúgták ki a Corvinus volt docensét

Az ítélőtábla ma véglegesen elutasította Ádám Zoltán keresetét, és az általa indított munkajogi perben a Corvinus Egyetemnek adott igazat – közölte az intézmény. A Corvinus eddig is kitartott azon álláspontja mellett, hogy a felmondás jogszerű és arányos volt, így elégedetten fogadja a bíróság megerősítő döntését. Az ítélet jogerős.

Fotó: MTVA/Nagy Zoltán

Ahogy a Magyar Nemzet korában beszámolt róla, a Budapesti Corvinus Egyetem két munkatársa ellen azután indult etikai eljárás, hogy Ádám Zoltán azt állította, az egyik hallgatóval kivételeztek egy vizsgán. A közgazdasági intézet docense szerint a diák családja érdemi Mol-részesedéssel rendelkezik, és a szülők személyesen és írásban is megpróbáltak nyomást gyakorolni az egyetem vezetőinél, hogy gyerekük lehetőséget kaphasson a vizsgára.

Hónapokkal a botrány kivizsgálása után Szabó Lajos megbízott rektor arról beszélt, hogy

Ádám Zoltán az egyéni ambíciója érdekében eszkalálta az ügyet,

így nehezen mosható le a politikai szál.

Ezek után elbocsátották Ádám Zoltánt, aki nem maradt sokáig munka nélkül, ugyanis tavaly januárban csatlakozott Baranyi Krisztina csapatához.