Feltámadt a Covid, szakértő reagál a fokozódó esetszámokra

– Megfigyelhető, hogy egyre többen fordulnak valamilyen légúti megbetegedéssel orvoshoz, a páciensek zöme valamilyen légúti vírussal. Közülük többen Coviddal fertőződtek meg, de megjelent már az influenza is – közölte Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapító elnöke a Magyar Nemzetnek.
Ezt igazolja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése is, amelyből kiderül: stagnál a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben,
és a közelgő őszi szünet némileg csillapíthat majd a fertőzések terjedésén, a karácsonyig tartó időszak azonban kritikus lesz.
A közleményből az is kiderül, hogy az év 41. hetében országszerte 217 300 fő akut légúti fertőzés miatt kereste fel orvosát.
Hogyan védekezzünk a Covid–19 ellen?
Békéssy Szabolcs rámutatott, noha ezek az esetszámok még nem érik el a járványküszöböt, és a SARS-CoV-2 terjedése Magyarországon összességében alacsony szinten van, a rögzített adatok szerint folyamatosan emelkednek, és már most érdemes felkészülni a következő időszakra.
A háziorvos megjegyzi, bár a koronavírus-járvány legsúlyosabb hullámai mögöttünk vannak, a Covid–19 nem tűnt el.
A vírus továbbra is jelen van a közösségekben, igaz, a védekezés szerencsére ma már nem a lezárásokról, hanem a jól bevált egészségvédelmi lépésekről szól. A szakember azt tanácsolja, az őszi/téli időszakban fokozottan érdemes betartani néhány alapszabályt, hogy elkerülhessük a Covid-fertőzést:
- Védőoltás: továbbra is a legerősebb védelmet jelenti a vírussal szemben. A vakcina hatékonyan csökkenti a súlyos megbetegedés és a halálozás kockázatát, még akkor is, ha újabb variánsai jelennek meg a vírusnak. Az NNGYK és a WHO ajánlása szerint az éves védőoltás leginkább a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, valamint az egészségügyi dolgozóknak javallott, különösen az őszi-téli időszak előtt.
- Maszk, kézmosás, szellőztetés: ez a klasszikus hármas segít, hogy a fertőzés kockázatát jelentősen lecsökkentsük, miután tudjuk, hogy a vírus leginkább zárt, rosszul szellőző terekben terjed. A szakemberek és az egészségügyi szervezetek a pandémia idején már jól vizsgázott maszkot, az FFP2 viselését javasolják a következő időszakra, ha olyan zsúfolt helyeken járunk, mint a tömegközlekedés vagy orvosi rendelő. A helyes kézmosás pedig segít megelőzni, hogy a vírus a nyálkahártyákra jusson. Szintén a megelőzést segíti a rendszeres szellőztetés és a légtisztítás, az irodáknak a szellőztetés mellett javallott a HEPA-szűrős készülékekkel történő légtisztítás is, hogy az év végi hajtás idején a kollégák ne essenek ágynak.
- Ha pedig már tüneteink vannak (köhögés, torokfájás, láz, orrfolyás, levertség) fontos, hogy tekintettel legyünk a környezetünkre és ne terjesszük tovább a fertőzést; maradjunk otthon és ne ezeken a napokon jusson eszünkbe, mennyi elintéznivalónk van a különféle hivatalokban.