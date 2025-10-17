Feltámadt a Covid, szakértő reagál a fokozódó esetszámokra

– Megfigyelhető, hogy egyre többen fordulnak valamilyen légúti megbetegedéssel orvoshoz, a páciensek zöme valamilyen légúti vírussal. Közülük többen Coviddal fertőződtek meg, de megjelent már az influenza is – közölte Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapító elnöke a Magyar Nemzetnek.

Békássy Szabolcs: Néhány alapszabály betartásával a Covid járványt megelőzhetjük (Forrás: Facebook)

Ezt igazolja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése is, amelyből kiderül: stagnál a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben,

és a közelgő őszi szünet némileg csillapíthat majd a fertőzések terjedésén, a karácsonyig tartó időszak azonban kritikus lesz.

A közleményből az is kiderül, hogy az év 41. hetében országszerte 217 300 fő akut légúti fertőzés miatt kereste fel orvosát.

Hogyan védekezzünk a Covid–19 ellen?

Békéssy Szabolcs rámutatott, noha ezek az esetszámok még nem érik el a járványküszöböt, és a SARS-CoV-2 terjedése Magyarországon összességében alacsony szinten van, a rögzített adatok szerint folyamatosan emelkednek, és már most érdemes felkészülni a következő időszakra.

A háziorvos megjegyzi, bár a koronavírus-járvány legsúlyosabb hullámai mögöttünk vannak, a Covid–19 nem tűnt el.

A vírus továbbra is jelen van a közösségekben, igaz, a védekezés szerencsére ma már nem a lezárásokról, hanem a jól bevált egészségvédelmi lépésekről szól. A szakember azt tanácsolja, az őszi/téli időszakban fokozottan érdemes betartani néhány alapszabályt, hogy elkerülhessük a Covid-fertőzést: