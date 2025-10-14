Hatszor ült csalásért, semmit nem tanult belőle

Rendkívüli

A karcagi nő eddig hatszor volt börtönben különböző csalások miatt. Legutóbb 23 embert vert át, ráadásul családtagjai bankszámláját és bankkártyáját használta fel, hogy pénzhez jusson, így már nekik is bíróság elé kell majd állniuk.

Forrás: MTI2025. 10. 14. 10:12
A Gödöllői Járási Ügyészség többrendbeli csalás miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki egy népszerű online hirdetési oldalon kínált eladásra olyan árucikkeket, amelyekkel valójában soha nem rendelkezett; a nő a 23 sértettől mintegy 900 ezer forintot csalt ki – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

Worried teen reading bad news online sitting on a couch in the living room at home
A csaló a meghirdetett termékekkel soha nem rendelkezett (Fotó: Shutterstock/Antonio Guillem)

A közlemény szerint a karcagi nő legalább hat alkalommal töltött végrehajtandó szabadságvesztés büntetést különböző csalások elkövetése miatt, legutóbb 2023 márciusában szabadult a börtönből.

A szabadulását követő hónaptól megélhetését ismét interneten elkövetett bűncselekményekből fedezte; módszere az volt, hogy egy népszerű online hirdetési oldalon kínált megvételre nagyon kedvező áron kerti bútorokat, kerti játékokat, mosógépet és más konyhai eszközöket.

A vádlott a meghirdetett termékekkel soha nem rendelkezett, célja kizárólag a termékek vételárának vagy annak egy részének megszerzése volt – írták.

A nő a csalássorozathoz rokonai bankszámlaszámát használta, a csalásból származó pénzt pedig az általuk átadott bankkártyákkal vette fel.

A Gödöllői Járási Ügyészség a nőt többrendbeli minősített csalás vétségével, illetve bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A bankszámlát és bankkártyákat rendelkezésre bocsátó rokonok gondatlan pénzmosás vétsége miatt felelhetnek, velük szemben pénzbüntetést indítványoz az ügyészség.

Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság dönt – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


