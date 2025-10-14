Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

drogrendőrségcsalád

Családi vállalkozásban árulták a drogot

Az anya, az apa és két fiuk új pszichoaktív anyagot árultak, ráadásul kiokrúaknak is értékesítették a tiltott szert. A rendőrök több autót, arany ékszereket és több százezer forintot is lefoglaltak a házkutatás során.

Magyar Nemzet
Forrás: Police.hu2025. 10. 14. 8:59
A Jánoshalmi Rendőrőrs munkatársai még 2024 szeptemberében igazoltattak egy 24 éves mélykúti lakost, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. Kiderült, hogy a férfi egy „családi vállalkozástól” szerezte be a tiltott szert. Anya, apa és két fiuk is drogterjesztéssel foglalkozott. Kiterjedt vevőkörük volt, közülük többen lebuktak a nyomozás során.

Rendőrségi fotó a házkutatás során talált bűnjelekről (Forrás: Police.hu)

A családi bizniszt az sem tudta tönkretenni, hogy az idősebb fiú összeveszett az apjával. Ugyan elköltözött otthonról, de annyira nem volt nagy a harag, hogy az üzleti kapcsolatot is megszakítsák. Csupán annyi változott, hogy a fiú később a szülők egyik alvállalkozója lett – pénzért kapta a továbbértékesítendő drogot.

A rendőrök a bűnbanda tagjait a vármegyei közterületi támogató alosztály segítségével fogták el. A három férfit őrizetbe vették. Egy ideig letartóztatásban voltak, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt állnak. 

Tettüket súlyosbítja, hogy a bizonyítékok alapján fiatalkorúak részére is értékesítettek az illegális anyagból.

A nyomozók a gyanúsítottak ingatlanjainak átkutatása során nagyobb mennyiségű fehér port és kristályos anyagot foglaltak le – a szakértő megállapította, hogy ezek új pszichoaktív anyagnak minősülnek. 

A vagyonvisszaszerzés érdekében több autó, arany ékszerek és több százezer forint is a rendőrségi bűnjelraktárba került, mivel ezek a gyanú szerint a bűncselekményből származó vagyon részét képezik.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Jánoshalmi Rendőrőrsének munkatársai az ügyet a napokban lezárták. A család tagjait új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítják, amit bűnszövetségben követtek el, és részben úgy, hogy a drogot tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kínálták és adták át. Az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

