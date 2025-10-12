Végre gyengül a szél, igazi kirándulóidő vár ránk vasárnap

A szombatinál kevesebb felhő lesz az égen, de helyenként tartósan borult marad az ég. Elvétve fordulhat elő gyenge eső.

Már legfeljebb csak élénk széllökések várhatók, a hegyekben lehet egy-egy erős széllökés

– írja a HungaroMet. A Dunántúl egyes részein és a a keleti tájakon a rétegfelhőzet akár tartósan megmaradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Az északkeleti tájakon néhol kisebb eső előfordulhat.

Az északnyugati, nyugati szél nagy területen megélénkül.

Forrás: HungaroMet

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, de az északkeleti tájakon akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.

Késő estére 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.

