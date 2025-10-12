időjárásidőjárásváltozásidőjárásjelentés

Végre gyengül a szél, igazi kirándulóidő vár ránk vasárnap

A hét utolsó napján kellemes őszies idő várható, nagy széllökésékre már csak a hegyekben kell számítani.

Forrás: HungaroMet2025. 10. 12. 7:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szombatinál kevesebb felhő lesz az égen, de helyenként tartósan borult marad az ég. Elvétve fordulhat elő gyenge eső. 

Már legfeljebb csak élénk széllökések várhatók, a hegyekben lehet egy-egy erős széllökés 

– írja a HungaroMet. A Dunántúl egyes részein és a a keleti tájakon a rétegfelhőzet akár tartósan megmaradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Az északkeleti tájakon néhol kisebb eső előfordulhat.

Az északnyugati, nyugati szél nagy területen megélénkül. 

Forrás: HungaroMet

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, de az északkeleti tájakon akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is. 

Késő estére 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: illusztráció Fotó: Pexels

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.