Életveszélyes hanyagság a Városligeti Műjégpályán

Szabálytalanul tárolt ammóniát a Városligeti Műjégpályán a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft., ezért Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) az emberi élet és a környezet biztonságának veszélyeztetése miatt azonnali intézkedéseket rendelt el – közölte a BFKH.

Városligeti Műjégpálya Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kormányhivatal – tűzvédelmi és iparbiztonsági hatóságként – október 29-én tartott ellenőrzést a műjégpályán, ahol

súlyos szabálytalanságot találtak.

A létesítményt üzemeltető cég a szabálytalanul, szivárgásérzékelő szenzorok nélküli térben, ideiglenes tartályban tárolja a hűtőközegként szolgáló nagy mennyiségű – 2,4 köbméter – ammóniát.

Ez egy esetleges veszélyhelyzet esetén rendkívüli módon veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

A kormányhivatal elrendelte, hogy az üzemeltető haladéktalanul tegye meg a súlyos szabálytalanság elhárításához szükséges intézkedéseket és írósban tájékoztassa a hatóságot, ha elkészült a munkával. A szabálytalanság súlyossága miatt pedig 3 millió forintos katasztrófavédelmi bírságot is kiszabott a hivatal.