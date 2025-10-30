Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Életveszélyes hanyagság a Városligeti Műjégpályán

Azonnali intézkedésre volt szükség, katasztrófavédelmi bírságot is ki kellett szabni.

2025. 10. 30. 15:56
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Szabálytalanul tárolt ammóniát a Városligeti Műjégpályán a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft., ezért Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) az emberi élet és a környezet biztonságának veszélyeztetése miatt azonnali intézkedéseket rendelt el – közölte a BFKH.

Budapest, 2023. november 20. Korcsolyázók a Városligeti Műjégpályán 2023. november 20-án. Ezen a napon megkezdődött a korcsolyaszezon Magyarország egyik legnépszerűbb télisport-helyszínén, a Városligetben. MTI/Hegedüs Róbert
Városligeti Műjégpálya Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kormányhivatal – tűzvédelmi és iparbiztonsági hatóságként – október 29-én tartott ellenőrzést a műjégpályán, ahol 

súlyos szabálytalanságot találtak.

A létesítményt üzemeltető cég a szabálytalanul, szivárgásérzékelő szenzorok nélküli térben, ideiglenes tartályban tárolja a hűtőközegként szolgáló nagy mennyiségű – 2,4 köbméter – ammóniát. 

Ez egy esetleges veszélyhelyzet esetén rendkívüli módon veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

A kormányhivatal elrendelte, hogy az üzemeltető haladéktalanul tegye meg a súlyos szabálytalanság elhárításához szükséges intézkedéseket és írósban tájékoztassa a hatóságot, ha elkészült a munkával. A szabálytalanság súlyossága miatt pedig 3 millió forintos katasztrófavédelmi bírságot is kiszabott a hivatal.


Borítókép: Városligeti Műjégpálya (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

