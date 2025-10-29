kormánytisztviselőbérkabinetNavracsics Tiborönkormányzat

Döntött a kabinet: újabb 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét + videó

Folytatja az Orbán-kormány a megkezdett béremelést a közszférában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 29. 15:56
Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI
– A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – jelentette be Navracsics Tibor.

Sümeg, 2025. október 23. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett megemlékezésen a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központban 2025. október 23-án. MTI/Katona Tibor
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Fotó: MTI/Katona Tibor 

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, folytatják a béremelést a közszférában.

Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését

– emlékeztetett.

Navracsics Tibor kiemelte:

január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.

Borítókép: Dolgozók a mándoki kormányablakban az átadási ünnepség napján, 2025. július 22-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

