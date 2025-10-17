Navracsics Tibor: Belaktuk a demokráciát

– Nagy feladatra vállalkoztak 1990-ben a képviselők és a polgármesterek, harmincöt év alatt azonban belaktuk az országos és a helyi demokráciát; a mára elért sikerek a három és fél évtized városvezetőinek és képviselőinek köszönhetők – fogalmazott pénteken a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az önkormányzatiság 35. évfordulója alkalmából rendezett veszprémi ünnepségen.

Navracsics Tibor is beszédet mondott Veszprémben az önkormányzatiság 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen (Fotó: Purger Tamás/MTI)

Navracsics Tibor hangsúlyozta: az elmúlt 35 év meghatározó volt a demokrácia életében, hozzátéve, hogy a politika nem elvont ideológiai kérdések sora, hanem kézzelfogható: a közjóról szóló vitákat és az ezért való cselekedeteket foglalja magában.

Mint mondta, akik ezt 1990-ben elkezdték, nagy feladatra vállalkoztak, hiszen az első szabadon választott önkormányzatoknak kellett kijárni az utat, amelyet a később megválasztott képviselők és polgármesterek folytattak.

A helyi képviselők és polgármesterek feladata az, hogy erősítsék az országot mindamellett, vagy annak ellenére, hogy komoly viták zajlanak az országos politikában

– emelte ki.

Az eseményen beszédet mondott még Dióssy László, Veszprém egykori polgármestere, Porga Gyula jelenlegi városvezető, valamint Ovádi Péter, Veszprém országgyűlési képviselője is.