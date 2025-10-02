Egyáltalán nem biztos, hogy a Tisza Párt létezik – Navracsics Tibor legalábbis erősen kételkedik

Nem vagyok benne biztos, hogy a Tisza Párt létezik – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén csütörtökön a Várkert Bazárban.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott:

A Tisza egy olyan párt, aminek nem ismertek sem a jelöltjei, sem a programja.

Valójában egy médiajelenségről beszélünk, amibe mindenki azt lát bele, amit akar – folytatta, hozzátéve, hogy Magyar Péter első megszólalása az „átlagpolgár zúgolódása” volt, és sokan ma sem államférfit látnak benne, akinek víziója van Magyarország jövőjét illetően, hanem valakit, aki majd jól megdönti Orbán Viktort.

A miniszter hangsúlyozta: az országos politikában egyre inkább a közösségi média és a digitális megoldások veszik át a szerepet, a politikai közbeszéd pedig az utóbbi időszakban sokkal durvább, személyeskedőbb és alacsonyabb színvonalú lett, mint amilyen korábban volt. „Ma sok esetben azt sem tudjuk, valójában mi a vita tárgya, helyette egymást minősítgetjük” – mutatott rá, megjegyezve: ha valaki megnézi Magyar Péter nyilatkozatait, posztjait, „akkor nagyjából belelát ebbe.” Felidézte: korábban is voltak éles viták, de azok alapvetően nem személyeskedőek voltak, hanem témákról szóltak, a 2006 és 2010 közötti évek alapproblémája például az őszödi beszéd volt.

Navracsics Tibor fontosnak tartotta, hogy megpróbáljanak szót érteni azokkal is, akikkel nincsenek azonos véleményen. Szavai szerint egy politikusnak „kutya kötelessége” azokkal is leülni, akikkel nem kellemes beszélgetni, akikkel szinte semmiben nem értenek egyet, vagy antipatikusak egymásnak.

Ezzel a véleményemmel egyébként még a saját pártomban is kisebbségben vagyok – árulta el, azzal kiegészítve, hogy szerinte sosem szabad elveszíteni a reményt, hogy lesz olyan ügy, amit mégis sikerül közösen előmozdítani.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a saját választókerületében létrehozott egy etikai kódexet. Mint mondta, ez lényegében egy szándéknyilatkozat arról, hogy a kampány érvek és elképzelések csatája legyen, ne pedig személyeskedés.