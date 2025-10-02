  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Egyáltalán nem biztos, hogy a Tisza Párt létezik – Navracsics Tibor legalábbis erősen kételkedik
Navracsics Tiborszőlő utcaMagyar Péter

Egyáltalán nem biztos, hogy a Tisza Párt létezik – Navracsics Tibor legalábbis erősen kételkedik

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy csütörtöki pódiumbeszélgetésen kijelentette, hogy a jövő évi választásokon a kormánypártok fognak nyerni, az Európai Unió vezetése pedig kénytelen lesz tárgyalni Magyarországgal.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 02. 22:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem vagyok benne biztos, hogy a Tisza Párt létezik – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén csütörtökön a Várkert Bazárban.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott: 

A Tisza egy olyan párt, aminek nem ismertek sem a jelöltjei, sem a programja.

 Valójában egy médiajelenségről beszélünk, amibe mindenki azt lát bele, amit akar – folytatta, hozzátéve, hogy Magyar Péter első megszólalása az „átlagpolgár zúgolódása” volt, és sokan ma sem államférfit látnak benne, akinek víziója van Magyarország jövőjét illetően, hanem valakit, aki majd jól megdönti Orbán Viktort.

A miniszter hangsúlyozta: az országos politikában egyre inkább a közösségi média és a digitális megoldások veszik át a szerepet, a politikai közbeszéd pedig az utóbbi időszakban sokkal durvább, személyeskedőbb és alacsonyabb színvonalú lett, mint amilyen korábban volt. „Ma sok esetben azt sem tudjuk, valójában mi a vita tárgya, helyette egymást minősítgetjük” – mutatott rá, megjegyezve: ha valaki megnézi Magyar Péter nyilatkozatait, posztjait, „akkor nagyjából belelát ebbe.” Felidézte: korábban is voltak éles viták, de azok alapvetően nem személyeskedőek voltak, hanem témákról szóltak, a 2006 és 2010 közötti évek alapproblémája például az őszödi beszéd volt.

Navracsics Tibor fontosnak tartotta, hogy megpróbáljanak szót érteni azokkal is, akikkel nincsenek azonos véleményen. Szavai szerint egy politikusnak „kutya kötelessége” azokkal is leülni, akikkel nem kellemes beszélgetni, akikkel szinte semmiben nem értenek egyet, vagy antipatikusak egymásnak. 

Ezzel a véleményemmel egyébként még a saját pártomban is kisebbségben vagyok – árulta el, azzal kiegészítve, hogy szerinte sosem szabad elveszíteni a reményt, hogy lesz olyan ügy, amit mégis sikerül közösen előmozdítani.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a saját választókerületében létrehozott egy etikai kódexet. Mint mondta, ez lényegében egy szándéknyilatkozat arról, hogy a kampány érvek és elképzelések csatája legyen, ne pedig személyeskedés.

Szőlő utca: a virtuális valóság

Navracsics Tibor a Szőlő utcai intézet ügye kapcsán azt hangsúlyozta, hogy 

megszületett a virtuális valóság a magyar politikában, mert ez az első olyan ügy, aminek semmilyen valóságalapja nincsen. 

Mint mondta, mindenkit, még a kormánykritikusokat is ledöbbentette, hogy miért pont Semjén Zsoltot támadják, akihez soha semmilyen korrupciós vagy emberi botrányt nem lehetett kapcsolni. „Új fejezet a magyar politikában, hogy valakire teljesen bemondás alapján rá lehet ragasztani egy ilyen vádat” – vélekedett. Megjegyezte: attól fél, hogy a választási kampányban számos ilyen történet lesz még.

Alakul a kormánypárti győzelem

A miniszter rögzítette, hogy a kormánypártok sosem folytattak gyűlöletkampányt, e tekintetben is „világosan látszik a különbség a kormánypárti és ellenzéki politikusok között.” Felidézte továbbá, hogy az első gyűlöletkampány 2001 karácsonyán volt, „amikor az MSZP 23 millió román munkavállalóval riogatott.”

Navracsics Tibor felhívta a figyelmet: nem szabad elhinni, hogy nem jönnek Magyarországra uniós források.

Ennek kapcsán megemlítette, hogy amikor Magyar Péter legutóbb Ajkán arról beszélt, hogy majd ő hazahozza az uniós pénzeket, „ötszáz méterre tőle éppen átadtak egy hidat uniós forrásból.”

A miniszter azt mondta, a kormánypártok nyerni fognak a jövő évi választásokon, így az EU vezetése kénytelen lesz leülni tárgyalni velük, és meg is fognak tudni egyezni.

 „Mozgásban van az önkormányzati szféra, lesznek fejlesztések, épülni fog az ország tovább” – húzta alá.

Beszélt arról is, hogy – bár Karácsony Gergely főpolgármester sosem fogja elmondani, mit tesz a kormány Budapestért – valójában éppen most kap 54 milliárd forint értékben 51 villamost Budapest, „amit a kormány kivéreztet.”

Navracsics Tibor kijelentette: bár most úgy látszik, hogy ez egy kiélezett választás lesz, nem biztos, hogy összességében veszélyesebb kihívás a mostani ellenzék, mint a korábbiak.

Borítókép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu