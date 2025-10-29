Dr Kacziba Antalelhunytrendőr

Elhunyt Kacziba Antal, a rendőrség meghatározó alakja

A nyugalmazott dandártábornok 78 éves volt.

Munkatársunktól
2025. 10. 29. 15:28
Kacziba Antal dandártábornok
Forrás: Pecshor.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elhunyt dr. Kacziba Antal, aki sokáig az ország első számú bűnügyi főrendőrének számított, s akinek neve szorosan összeforrt a bűnmegelőzés tudományos igényű megközelítésével, valamint a rendőrség rendszerváltás utáni átszervezésének legfontosabb időszakaival Magyarországon.

Reneszánsz figura volt

A dandártábornok tudományos munkássága kapcsán rendőrségi körökben gyakran emlegették, hogy „ritka reneszánsz figura” volt, aki három diplomáját – köztük a Rendőrtiszti Főiskolán (1975) és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán (1981) szerzetteket – tudással és elmélyült munkával szerezte. 

Kacziba Antal 1947. február 9-én született. Rendőri pályafutása 1968-ban indult Cegléden, ahol bűnügyi nyomozóként kezdte meg szolgálatát. A jogi és kriminalisztikai tanulmányokat követően 1975-től 1978-ig a Rendőrtiszti Főiskola Kriminalisztikai Tanszékén tanársegédként is dolgozott. Központi pályafutása 1978-tól az Országos Rendőr-főkapitánysághoz (ORFK) kötődött, ahol először a bűnügyi vizsgálati osztályon dolgozott alosztályvezetőként. A rendszerváltás környékén, 1989 és 1991 között, már az ORFK bűnmegelőzési osztályát vezette, hangsúlyt fektetve a prevenciós stratégiák tudományos megalapozására.

Pályafutása csúcsán, 1991-től 1996-ig az ORFK bűnügyi főigazgatói posztját töltötte be, ami a magyar bűnüldözés egyik legfontosabb irányító pozíciója volt. 

Ezt követően, 1996 és 1998 között, a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkáraként tevékenykedett, ahol a rendészeti apparátus kormányzati szintű felügyeletét és irányítását segítette.

Nyugállományba vonulása után is aktívan részt vett a rendészeti közéletben, és szerepet vállalt a 2006. őszi brutális eseményeket vizsgáló Gönczöl-bizottság (hivatalosan a 2006. őszi eseményeket vizsgáló Független Vizsgálóbizottság) munkájában. A Gönczöl-bizottság munkája azért volt fontos akkoriban, mert ez volt az első átfogó vizsgálat, amely feltárta és dokumentálta a 2006. őszi rendőrterror során történt tömeges, aránytalan és jogszerűtlen erőszakot. 

Dr. Kacziba Antalt felesége és két felnőtt gyermeke gyászolja.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu