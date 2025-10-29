Elhunyt Kacziba Antal, a rendőrség meghatározó alakja

Elhunyt dr. Kacziba Antal, aki sokáig az ország első számú bűnügyi főrendőrének számított, s akinek neve szorosan összeforrt a bűnmegelőzés tudományos igényű megközelítésével, valamint a rendőrség rendszerváltás utáni átszervezésének legfontosabb időszakaival Magyarországon.

Reneszánsz figura volt

A dandártábornok tudományos munkássága kapcsán rendőrségi körökben gyakran emlegették, hogy „ritka reneszánsz figura” volt, aki három diplomáját – köztük a Rendőrtiszti Főiskolán (1975) és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán (1981) szerzetteket – tudással és elmélyült munkával szerezte.

Kacziba Antal 1947. február 9-én született. Rendőri pályafutása 1968-ban indult Cegléden, ahol bűnügyi nyomozóként kezdte meg szolgálatát. A jogi és kriminalisztikai tanulmányokat követően 1975-től 1978-ig a Rendőrtiszti Főiskola Kriminalisztikai Tanszékén tanársegédként is dolgozott. Központi pályafutása 1978-tól az Országos Rendőr-főkapitánysághoz (ORFK) kötődött, ahol először a bűnügyi vizsgálati osztályon dolgozott alosztályvezetőként. A rendszerváltás környékén, 1989 és 1991 között, már az ORFK bűnmegelőzési osztályát vezette, hangsúlyt fektetve a prevenciós stratégiák tudományos megalapozására.

Pályafutása csúcsán, 1991-től 1996-ig az ORFK bűnügyi főigazgatói posztját töltötte be, ami a magyar bűnüldözés egyik legfontosabb irányító pozíciója volt.

Ezt követően, 1996 és 1998 között, a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkáraként tevékenykedett, ahol a rendészeti apparátus kormányzati szintű felügyeletét és irányítását segítette.

Nyugállományba vonulása után is aktívan részt vett a rendészeti közéletben, és szerepet vállalt a 2006. őszi brutális eseményeket vizsgáló Gönczöl-bizottság (hivatalosan a 2006. őszi eseményeket vizsgáló Független Vizsgálóbizottság) munkájában. A Gönczöl-bizottság munkája azért volt fontos akkoriban, mert ez volt az első átfogó vizsgálat, amely feltárta és dokumentálta a 2006. őszi rendőrterror során történt tömeges, aránytalan és jogszerűtlen erőszakot.

Dr. Kacziba Antalt felesége és két felnőtt gyermeke gyászolja.