Megtalálták az eltűnt tizenhárom éves kislányt

A Mantrailing Akadémia Alapítvány Mentőkutyás Szolgálat posztolta a közösségi oldalán, hogy a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat kérésére Isaszegre indultak október 10-én. Hajnali 2 órakor riasztották őket azzal, hogy eltűnt egy 13 éves kislány – vette észre az Origo.

A Mantrailing Akadémia Alapítvány Kutyás Mentőszolgálat autója, megtalálták a 13 évesen eltűnt kislányt Dánynál. Forrás: Facebook/Mantrailing Akadémia Alapítvány

„A helyszínre valamivel három óra után érkeztek meg önkénteseink mantrailing képzettségű mentőkutyáikkal. A rendőrséggel történt helyszíni egyeztetés közben érkezett a remek hír,

miszerint Dány térségben a keresett személyt épségben megtalálták.

Önkénteseink ezzel a megnyugtató hírrel vehették az irányt hazafelé, hogy a napi munka megkezdése előtt még egy forró kávé elfogyasztására legyen idő” – írták a posztjukban.

Bajban van, vagy tud olyanról, aki bajban van? Eltűnt valakije? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.