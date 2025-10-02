Eltűnt egy magyar buszsofőr Németországban, már csak a holttestét találták meg

Most derült fény egy hónapokig tartó nyomozás eredményére. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Asztalitenisz oldal tudatta Nyikos Róbert halálhírét, akinek „eltűnése hónapokon át rejtély volt” – írja a Szon.

Nyikos Róbert (Forrás: Facebook)

A lap információi szerint Németországban dolgozott Nyikos Róbert nyíregyházi buszsofőr. A negyvenes éveiben járó magyar férfi április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében. Stabil munkahelye volt, hivatalos felmondását is intézte, hogy hazaköltözzön családjához, ám

a hazautazás előtt nyoma veszett.

Az utolsó biztos nyom róla az volt, hogy délután két óra körül még beszélt párjával, Kittivel, majd este hét óra tájban elhagyta lakását. Úgy tudni, biciklizni indult, de kerékpárját otthon találták meg. Többé senki nem látta.