Véres póló a kukában: megpróbálta eltüntetni a bizonyítékot a brutális bántalmazó

A Szolnoki Járási Ügyészség kezdeményezte egy erőszakos törökszentmiklósi férfi letartóztatását, aki október 17-én félholtra verte élettársát. A gyanúsított szerelemféltés miatt esett neki a nőnek, és elképesztő brutálitással félholtra verte. Az áldozatnak eltört a bokája, az orrcsontja, a bordája, elszakadt a boka- és lábszalagja, és további zúzódásokat szenvedett. A feltételezett elkövető a rendőrök kiérkezése előtt levette magáról a véres pólóját, amelyet a ház előtti szeméttárolóba dobott, így próbálva megszabadulni a bizonyítéktól – írta a Szoljon.hu.

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Brutális kapcsolati erőszak

Az eset kapcsán az ügyészség közölte, a most 56 éves gyanúsított 2023 óta rendszeresen bántalmazta párját: többször ököllel, kábelzsinórral és baseballütővel verte a nőt. Az áldozat jellemzően nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ám olyan is előfordult, hogy eltört egy bordája, ami miatt nem mert orvoshoz menni, tartva attól, hogy férfi még jobban megveri.

A vádhatóság kiemelte: a férfi büntetett előéletű, korábban hivatalos személy elleni erőszak miatt töltött hat évet fegyházban. A gyanúsított letartóztatását a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája rendelte el.

