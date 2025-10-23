Szolnoki Járási Ügyészségbántalmazáscsonttöréskapcsolati erőszakerőszakbrutális

Véres póló a kukában: megpróbálta eltüntetni a bizonyítékot a brutális bántalmazó

Rács mögé került egy törökszentmiklósi férfit, aki rendszeresen bántalmazta élettársát. Az erőszakos elkövető október közepén kis híján halálra verte párját, miután féltékenysége miatt összevitatkozott a nővel. Az áldozatnak több csontja eltört, a nőt baseballütővel és ököllel bántalmazták. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

Munkatársunktól
2025. 10. 23. 16:06
erőszak Pexels
A Szolnoki Járási Ügyészség kezdeményezte egy erőszakos törökszentmiklósi férfi letartóztatását, aki október 17-én félholtra verte élettársát. A gyanúsított szerelemféltés miatt esett neki a nőnek, és elképesztő brutálitással félholtra verte. Az áldozatnak eltört a bokája, az orrcsontja, a bordája, elszakadt a boka- és lábszalagja, és további zúzódásokat szenvedett. A feltételezett elkövető a rendőrök kiérkezése előtt levette magáról a véres pólóját, amelyet a ház előtti szeméttárolóba dobott, így próbálva megszabadulni a bizonyítéktól – írta a Szoljon.hu.

Az erőszakos férfi brutálisan megverte élettársát, majd a háza előtti kukába dobta véres pólóját.
Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Brutális kapcsolati erőszak

Az eset kapcsán az ügyészség közölte, a most 56 éves gyanúsított 2023 óta rendszeresen bántalmazta párját: többször ököllel, kábelzsinórral és baseballütővel verte a nőt. Az áldozat jellemzően nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ám olyan is előfordult, hogy eltört egy bordája, ami miatt nem mert orvoshoz menni, tartva attól, hogy férfi még jobban megveri.

A vádhatóság kiemelte: a férfi büntetett előéletű, korábban hivatalos személy elleni erőszak miatt töltött hat évet fegyházban. A gyanúsított letartóztatását a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája rendelte el.

Szeptember végén nem mindennapi módon menekült meg egy nő a bántalmazójától: miután a hölgy betért egy bárba, angyalkoktélt rendelt. Ez a tétel azért került fel a szórakozóhely itallapjára, hogy a bajba került vendégek az italt megrendelve burkolt segítségkérést intézzenek a felszolgálókhoz. A pultos azonnal értesítette a rendőröket, akik hamarosan a helyszínen voltak. További részletek a Magyar Nemzet korábbi cikkében.

