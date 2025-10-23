Ez látszódott az űrből + videó

A mai Békemenet után hatalmas tömeg gyűlt össze a Kossuth téren , hogy meghallgassa Orbán Viktor ünnepi beszédét. A magyar miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót, melyhez az alábbi szöveget írta:
Ez már az űrből is látszott!
A mai Békemenet után hatalmas tömeg gyűlt össze a Kossuth téren , hogy meghallgassa Orbán Viktor ünnepi beszédét. A magyar miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót, melyhez az alábbi szöveget írta:
Ez már az űrből is látszott!
(Fotó: Orbán Viktor közösségi oldala)
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a békemenet túlmutatott önmagán, és hónapokra meghatározhatja a közélet hangulatát.
Este drasztikus változás várható.
A miniszterelnök a fiataloknak is üzent október 23-i beszédében.
Orbán Viktor szerint a magyarok nélkül soha nem bukott volna meg a kommunizmus.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a békemenet túlmutatott önmagán, és hónapokra meghatározhatja a közélet hangulatát.
Este drasztikus változás várható.
A miniszterelnök a fiataloknak is üzent október 23-i beszédében.
Orbán Viktor szerint a magyarok nélkül soha nem bukott volna meg a kommunizmus.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.