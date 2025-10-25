Felborult egy veszélyes anyagot szállító kamion + fotók

balesetveszélyes anyagkamion

A katasztrófavédelem mobil laborja mellett a műszaki mentéshez darura és kamionmentőre is szükség volt, amikor a 86-oson balesetet szenvedett egy veszélyes anyagot szállító kamion.

2025. 10. 25. 9:35
Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel péntek éjszaka a 86-os főúton – írja a Vaol.

A balesethez kivonult a katasztrófavédelem mobil laborja is (Fotó: Vaol/Horváth Istvánné)

Egy szlovén rendszámú Mercedes pótkocsis teherautó haladt a 86-os főúton Körmend felől Szombathely irányába, amikor a jármű Balogunyom közelében egy jobbra ívelő kanyarban teljesen egyenesen haladt tovább.

A szerelvény lehajtott az útról egy töltésen, majd az oldalára borulva egy bicikliúton állt meg.

A teherautó vezetője a balesetben életveszélyesen megsérült, utasa, a váltótársa súlyos sérüléseket szenvedett.

Mindkettejüket a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

A tájékoztatás szerint az érintett útszakaszon a baleset miatt előbb félpályán haladhatott a forgalom, később teljesen le kellett zárni az utat a műszaki mentés idejére.

A kamion veszélyes anyagot is szállított,

ezért a tűzoltók mellett a katasztrófavédelem mobil laborja is a helyszínre érkezett. A tűzoltók kipakolták a veszélyes anyagokat a felborult pótkocsiból.

A műszaki mentéshez darura és kamionmentőre is szükség volt, a mentés közel hajnali egy óráig tartott.

A balesetről készült fotókat ide kattintva tudja megnézni.

Borítókép: Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel a 86-os főúton (Fotó: Vaol/Horváth Istvánné)


