  Drámai frontális balesetről értesültünk: mikrobusz és személyautó karambolozott
Drámai frontális balesetről értesültünk: mikrobusz és személyautó karambolozott

Ásotthalomnál, az 55-ös főúton történt az ütközés, többen megsérültek, teljes útzár van érvényben.

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2025. 10. 09. 8:34
Közlekedési baleset történt Ásotthalomnál az 55-ös főút 34-es kilométerénél: egy kisbusz és egy személyautó ütközött frontálisan – írja a Délmagyar a katasztrófavédelemre hivatkozva. 

Kecskemét, 2023. november 22. Mentőautó és mentőhelikopter az összeroncsolódott személyautónál (k) a Kecskemét és az M5-ös autópálya között húzódó Korhánközi úton, ahol meghalt egy gépkocsi sofőrje, aki járművével fának ütközött 2023. november 22-én. A megyei hírportál, a baon.hu úgy tudja, hogy az autót egy várandós nő vezette. Gyermekét császármetszéssel segítették a világra, majd kórházba vitték. MTI/Donka Ferenc
Illusztráció Fotó: Donka Ferenc / MTI

A kisbuszban négyen, a személyautóban ketten utaztak; az utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A kisbusz Szeged felé haladt, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, és összeütközött a személyautóval. 

A balesetben többen megsérültek, a helyszínen két mentőhelikopter dolgozik. 

Az útszakaszt a rendőrség egy időre teljes szélességében lezárta.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

