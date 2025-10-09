Drámai frontális balesetről értesültünk: mikrobusz és személyautó karambolozott

Közlekedési baleset történt Ásotthalomnál az 55-ös főút 34-es kilométerénél: egy kisbusz és egy személyautó ütközött frontálisan – írja a Délmagyar a katasztrófavédelemre hivatkozva.

Illusztráció Fotó: Donka Ferenc / MTI

A kisbuszban négyen, a személyautóban ketten utaztak; az utóbbi jármű utasait a ruzsai hivatásos tűzoltók emelték ki a fülkéből. A kisbusz Szeged felé haladt, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, és összeütközött a személyautóval.

A balesetben többen megsérültek, a helyszínen két mentőhelikopter dolgozik.

Az útszakaszt a rendőrség egy időre teljes szélességében lezárta.

