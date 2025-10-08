Olyan csúnya baleset történt az M7-esen, hogy a torlódás az M1-esig ér

Közben az 1-es főúton, Bicske és Óbarok között két személyautó karambolozott. A 35-ös kilométernél csak a fél útpálya járható. A 111-es főúton, Dorog átkelési szakaszán több jármű ütközött össze. A 6-os kilométernél lezárták a fél útpályát.

Az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható. Ugyancsak az M7-es autópályán, de az ellenkező, főváros felé vezető oldalon, az 50-es kilométernél lévő Pákozdi pihenőhelyet lezárták.