Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, az érdi szakaszon baleset történt. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, az öt kilométeres torlódás már az M1-essel közös szakaszig ér – írja az Útinform.
Olyan csúnya baleset történt az M7-esen, hogy a torlódás az M1-esig ér
M7-es autópálya: káosz, torlódás, baleset, lezárások.
Közben az 1-es főúton, Bicske és Óbarok között két személyautó karambolozott. A 35-ös kilométernél csak a fél útpálya járható. A 111-es főúton, Dorog átkelési szakaszán több jármű ütközött össze. A 6-os kilométernél lezárták a fél útpályát.
Az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható. Ugyancsak az M7-es autópályán, de az ellenkező, főváros felé vezető oldalon, az 50-es kilométernél lévő Pákozdi pihenőhelyet lezárták.
További Belföld híreink
Pest vármegyében, a 12 111-es jelű bekötő úton, az 1-es km-nél lévő Letkés–Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Még sosem történt ilyen, ezért nyerhetett a Fidesz Józsefvárosban
Drogellenes fordulatot ígért a Fidesz jelöltje
Szürreális: a Magyarországról kitiltott ukrán kém egy szerkesztett képpel bizonygatja, hogy nem ők készítettek a Tisza-applikációt
Tseber Rolandot még márciusban tiltották ki hazánkból.
Gyurcsány Ferenc újra életjelet adott magáról, valóra válhat az őszödi lázálma
Egyelőre még várnunk kell a baloldalról szóló könyvekre.
Orbán Viktor útban van, mert nemet mond
Manfred Weber bábfigurája azonban mindenre igent mondana.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Még sosem történt ilyen, ezért nyerhetett a Fidesz Józsefvárosban
Drogellenes fordulatot ígért a Fidesz jelöltje
Szürreális: a Magyarországról kitiltott ukrán kém egy szerkesztett képpel bizonygatja, hogy nem ők készítettek a Tisza-applikációt
Tseber Rolandot még márciusban tiltották ki hazánkból.
Gyurcsány Ferenc újra életjelet adott magáról, valóra válhat az őszödi lázálma
Egyelőre még várnunk kell a baloldalról szóló könyvekre.
Orbán Viktor útban van, mert nemet mond
Manfred Weber bábfigurája azonban mindenre igent mondana.