Olyan csúnya baleset történt az M7-esen, hogy a torlódás az M1-esig ér

M7-es autópálya: káosz, torlódás, baleset, lezárások.

Magyar Nemzet
Forrás: Útinform2025. 10. 08. 17:42
Illusztráció Fotó: MTI/Kovács Tamás
Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, az érdi szakaszon baleset történt. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, az öt kilométeres torlódás már az M1-essel közös szakaszig ér – írja az Útinform.

Közben az 1-es főúton, Bicske és Óbarok között két személyautó karambolozott. A 35-ös kilométernél csak a fél útpálya járható. A 111-es főúton, Dorog átkelési szakaszán több jármű ütközött össze. A 6-os kilométernél lezárták a fél útpályát.

Az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható. Ugyancsak az M7-es autópályán, de az ellenkező, főváros felé vezető oldalon, az 50-es kilométernél lévő Pákozdi pihenőhelyet lezárták.

Pest vármegyében, a 12 111-es jelű bekötő úton, az 1-es km-nél lévő Letkés–Ipolyszalka határhídon dilatációs szerkezetet javítanak. A munkák ideje alatt a hidat lezárták, emiatt a gépjárművel történő határátlépés nem lehetséges, de a gyalogos közlekedés korlátozottan biztosítva lesz.


