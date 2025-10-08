Megszökhetett egy állat a jászberényi állatkertből

A sülöket keresik az állatkerten belül és kívül is, de a keresés kedden, sötétedésig nem vezetett eredményre.

– Mivel ezek az állatok a természetben is főleg éjszaka aktívak, ezért a kert területén belül éjszaka is folytattuk a keresést hőkamerával, és szerencsére az egyik sül megkerült – részletezték a létesítmény munkatársai.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi volt az ajtó fém szalagpántját átvágó személy célja, de ha az állatok megszerzése miatt történt a behatolás, akkor vélhetően sikertelenül végződött. Az eset részleteit a Szoljon cikkében olvashatja.