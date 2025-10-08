ketrecJászberényi Állat-és Növénykertfémszalagkaranténhelyállatkert

Megszökhetett egy állat a jászberényi állatkertből

Vagy ellopták.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon2025. 10. 08. 16:00
illusztráció Forrás: Pexels
Október 7-én, kedden vették észre, hogy nyitva volt két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja – írja a Szoljon a Jászberényi Állat- és Növénykert közleménye alapján.

A lakattal zárható fém ajtó lakatja zárt állapotban a helyén volt, azonban az ajtót rögzítő fémszalagot, pántot szétvágták.

Egyértelművé vált, hogy hétfő este hat óra és kedd reggel hét óra között illetéktelen személy a ketrec ajtajának tartópántját átvágva az ajtót kinyitotta

– fogalmaztak. Az állatkert dolgozói az egyik állatot megtalálták, úgy vélik, a másik megszökhetett. 

A sülöket keresik az állatkerten belül és kívül is, de a keresés kedden, sötétedésig nem vezetett eredményre.

– Mivel ezek az állatok a természetben is főleg éjszaka aktívak, ezért a kert területén belül éjszaka is folytattuk a keresést hőkamerával, és szerencsére az egyik sül megkerült – részletezték a létesítmény munkatársai.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi volt az ajtó fém szalagpántját átvágó személy célja, de ha az állatok megszerzése miatt történt a behatolás, akkor vélhetően sikertelenül végződött. Az eset részleteit a Szoljon cikkében olvashatja. 


