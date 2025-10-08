A holland rendőrség újra megnyitotta a Hollandiában 2009 februárjában meggyilkolt nyíregyházi lány azóta is megoldatlan ügyének dossziéját, miután az illetékes hatóságok két férfi esetében is DNS-egyezést találtak a helyszínen felvett mintákkal – közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál szerdán az illetékes hatóságokat idézve.
Új nyom került elő, újranyitották a holland bordélyházban meggyilkolt nyíregyházi lány ügyét
Harmincezer euró a nyomravezetői díj.
A 19 éves lány holttestére 2009. február 19-én az éjjeli órákban találtak rá egy amszterdami nyilvánosház egyik szobájában. A korábban Nyíregyházán élt, Pingvin becenéven is ismert lány halálát az előző éjjel elszenvedett több tucat késszúrás okozta. Az amszterdami kerületi ügyészség főügyésze az év októberében 15 ezer euró nyomravezetői díjat tűzött ki annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban pontos adatokat közöl.
A holland igazságügyi minisztérium alá tartozó törvényszéki intézet (NFI) szerdai tájékoztatása szerint a DNS-teszt alapján azonosított két férfi a magyar nő ügyfele lehetett a gyilkosság éjszakáján.
Az akkoriban megőrzött DNS-maradványok az új törvényszéki technikáknak köszönhetően mára egyezést eredményeztek
– fogalmaztak, majd felkérték mindazokat, akik meglátogatták az áldozatot a gyilkosság estéjén, hogy önként jelentkezzenek a rendőrségen.
A beszámoló szerint a rendőrség egy cipőt is keres, amely véres nyomokat hagyott abban a szobában, ahol a nőt meggyilkolták. A nyomokról készült fotókat nyilvánosságra hozzák segítséget kérve a cipő márkájának és modelljének azonosítására. Ezenkívül keresik azt a Simon néven ismert, indonéz–holland állampolgárságú férfit, aki a nyilvánosházban dolgozott a gyilkosság idején. Noha a rendőrség akkoriban kihallgatta, tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.
A holland hatóságok a nyomravezetői díjat harmincezer euróra emelték.
Ukrajna nem zsarolhatja be magát az EU-ba!
A magyar EP-képviselő figyelmeztetett, a magyar emberek túlnyomó többsége nemet mondott Ukrajna EU-tagságára.
Amerikai újgenerációs lopakodó vadászgép fejlesztése kezdődhet?
Amerikai kormányzati források szerint a Pentagon vezetője, Hegseth jóváhagyta az amerikai haditengerészet következő generációs vadászgépének fejlesztési tervét.
Egyre nagyobb uniós nyomás Belgiumon az orosz vagyonok felhasználása miatt
Brüsszel a befagyasztott orosz állami eszközöket „jóvátételi kölcsönné” alakítaná Ukrajna számára.
Drónok repkednek a fegyvergyár felett
Az EU vezető fegyvergyártó cége az üzemeit fenyegető drónveszélyre figyelmeztet.
Ukrajna nem zsarolhatja be magát az EU-ba!
A magyar EP-képviselő figyelmeztetett, a magyar emberek túlnyomó többsége nemet mondott Ukrajna EU-tagságára.
Amerikai újgenerációs lopakodó vadászgép fejlesztése kezdődhet?
Amerikai kormányzati források szerint a Pentagon vezetője, Hegseth jóváhagyta az amerikai haditengerészet következő generációs vadászgépének fejlesztési tervét.
Egyre nagyobb uniós nyomás Belgiumon az orosz vagyonok felhasználása miatt
Brüsszel a befagyasztott orosz állami eszközöket „jóvátételi kölcsönné” alakítaná Ukrajna számára.
Drónok repkednek a fegyvergyár felett
Az EU vezető fegyvergyártó cége az üzemeit fenyegető drónveszélyre figyelmeztet.