Új nyom került elő, újranyitották a holland bordélyházban meggyilkolt nyíregyházi lány ügyét

A 19 éves lány holttestére 2009. február 19-én az éjjeli órákban találtak rá egy amszterdami nyilvánosház egyik szobájában. A korábban Nyíregyházán élt, Pingvin becenéven is ismert lány halálát az előző éjjel elszenvedett több tucat késszúrás okozta. Az amszterdami kerületi ügyészség főügyésze az év októberében 15 ezer euró nyomravezetői díjat tűzött ki annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban pontos adatokat közöl.

A holland igazságügyi minisztérium alá tartozó törvényszéki intézet (NFI) szerdai tájékoztatása szerint a DNS-teszt alapján azonosított két férfi a magyar nő ügyfele lehetett a gyilkosság éjszakáján.