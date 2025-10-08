  • Magyar Nemzet
Azonnali hatállyal elbocsátották a mentőt, aki bántalmazott egy beteget Heves vármegyében

Megszólalt az Országos Mentőszolgálat.

Forrás: MTI2025. 10. 08. 16:53
illusztráció Fotó: MTI/Lakatos Péter
Brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében a kedd esti órákban egy szolgálatban levő mentődolgozó – írja a közleményében az Országos Mentőszolgálat.

Ebben azt írják, az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet tagja a mentők közösségének. „Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntetjük, egyúttal feljelentést teszünk, az ügyben büntetőeljárás indul. Az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét” – fogalmaztak.

Ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit több ezer bajtársunk nap mint nap tanúsít – fűzték hozzá. 


Belföldi híreink

Külföldi híreink

