Azonnali hatállyal elbocsátották a mentőt, aki bántalmazott egy beteget Heves vármegyében

Ebben azt írják, az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet tagja a mentők közösségének. „Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntetjük, egyúttal feljelentést teszünk, az ügyben büntetőeljárás indul. Az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét” – fogalmaztak.