Brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében a kedd esti órákban egy szolgálatban levő mentődolgozó – írja a közleményében az Országos Mentőszolgálat.
Azonnali hatállyal elbocsátották a mentőt, aki bántalmazott egy beteget Heves vármegyében
Megszólalt az Országos Mentőszolgálat.
Ebben azt írják, az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet tagja a mentők közösségének. „Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntetjük, egyúttal feljelentést teszünk, az ügyben büntetőeljárás indul. Az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét” – fogalmaztak.
Ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit több ezer bajtársunk nap mint nap tanúsít – fűzték hozzá.
