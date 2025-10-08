Szerda estére a gomolyfelhők feloszlanak, nagyrészt kiderül az ég. Nagyjából éjfél környékén azonban észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, hajnaltól északon már helyenként kisebb eső is előfordulhat – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Ha a szerdai időjárást élvezte, könnyen lehet, hogy a csütörtökit nem fogja
Változás jön.
Csütörtökön napközben általában felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napos időszakok azonban előfordulhatnak.
Időszakosan kisebb eső, zápor kialakulhat.
Estétől északnyugat felől határozottabban csökken a felhőzet. Estig az északias irányú szelet még többfelé élénk lökések kísérhetik, majd fokozatosan mérséklődik a légmozgás. Csütörtökön az északnyugati, nyugati szél élénkülhet meg helyenként.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 20 fok között valószínű.
Szabolcsi bűnbanda lepleződött le: kommandósok vetettek véget a duguláselhárítós csalássorozatnak
A szabolcsi bűnbanda duguláselhárítónak álcázva csapta be a megrendelőket. A csalásoknak a rendőrség kommandósai vetettek véget.
Varga Juditot még mindig zsarolni próbálja Magyar Péter, most a gyerekeivel
A politikus az egykori igazságügyi miniszter lehetséges visszatérésére reagálva lépett át egy határt.
Azonnali hatállyal elbocsátották a mentőt, aki bántalmazott egy beteget Heves vármegyében
Megszólalt az Országos Mentőszolgálat.
Hadházy végre befejezte
Közösségi oldalán tett bejelentést a botránypolitikus.
