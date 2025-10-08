hőmérsékletgomolyfelhőzáporfagypont

Ha a szerdai időjárást élvezte, könnyen lehet, hogy a csütörtökit nem fogja

Változás jön.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 08. 17:02
illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
Szerda estére a gomolyfelhők feloszlanak, nagyrészt kiderül az ég. Nagyjából éjfél környékén azonban észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, hajnaltól északon már helyenként kisebb eső is előfordulhat – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Csütörtökön napközben általában felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napos időszakok azonban előfordulhatnak. 

Időszakosan kisebb eső, zápor kialakulhat.

Estétől északnyugat felől határozottabban csökken a felhőzet. Estig az északias irányú szelet még többfelé élénk lökések kísérhetik, majd fokozatosan mérséklődik a légmozgás. Csütörtökön az északnyugati, nyugati szél élénkülhet meg helyenként.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 20 fok között valószínű.


