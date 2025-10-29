Újra a közpénzből járhat jól a Szigetből korábban milliárdokat szerző Gerendai

Rendkívüli

Karácsony Gergely a Sziget Fesztivál megmentéséről beszél, valójában azonban a fővárosi kedvezmények legnagyobb nyertese ismét a fesztivál egykori tulajdonosa, Gerendai Károly lehetne. A főpolgármester terve szerint a Sziget tíz évre szóló, rendkívül kedvezményes közterület-használati szerződést kapna, miközben Gerendai a korábbi években már milliárdokat keresett az állami pénzekből is megtámogatott rendezvény eladásán, és vállalkozásai ma is busás nyereséget termelnek. Amennyiben Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége az október 29-i ülésen megszavazza, Gerendai ismét jól járhat a fővárosiak pénzéből.

2025. 10. 29. 10:16
Megint Gerendai járna jól

Visszakanyarodva a főpolgármester javaslataihoz, azok közt szerepel, hogy az új közterület-használatról szóló hatósági szerződés tíz évre szóljon, emellett azt szorgalmazza, hogy a közterület-használat díját a korábbinál jóval kedvezőbben határozzák meg: az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos legyen. Szerinte olyan kereskedelmi együttműködést kell kötni a főváros és a Sziget Fesztivál között, hogy az minden félnek többletbevételt eredményezzen. Noha kedden Gerendai Károly és Kádár Tamás, a Sziget vezérigazgatója is megjelent a főváros illetékes bizottságánál, a grémium nem támogatta Karácsony Gergely terveit – részben a Fidesz tartózkodása miatt –, ám az október 29-i, vagyis a mai közgyűlésen a baloldali többség megszavazhatja a főpolgármester elképzeléseit.

Noha Karácsony kongatja a vészharangot és azt sulykolja, hogy a Sziget jövője függ az új tulajdonosnak nyújtandó kedvezményektől, ezeket a kijelentéseit árnyalja, hogy az üzleti körökben csak nullszaldós Gerendainak nevezett befektető annak idején szintén folyamatosan arról panaszkodott, hogy veszteséges a fesztivál. Holott 2016-ban és 2017-ben – tehát a két utolsó évben, amikor Gerendai tulajdonosként jegyezte a projektet – a Sziget Fesztivál története 3. és 4. legmagasabb látogatottságát érte el, 496 és 450 ezer fővel. Nyilván nem véletlenül tudták eladni csillagászati összegért.

Az állam is segített

Ráadásul az állam is jelentősen támogatta Gerendai projektjeit. A Sziget Zrt.-t a 2019-et megelőző hat évben mintegy másfél milliárd forinttal segítette a kormányzat. Ez alatt az időszak alatt a cég adózott nyeresége összesen 3,3 milliárd forintra rúgott. Csak 2015-ben összesen 487,4 millió forintnyi közpénzzel segítették a Sziget Fesztivált, valamint a szintén az üzletember cége által szervezett VOLT-ot és Balaton Soundot. Figyelemre méltó, hogy Gerendai kevesellte ezt az összeget.

A miheztartás végett Gerendai most is jelezte: ha visszavásárolná a Sziget szervezőcégét, akkor már a nulladik lépésnél szeretne jól járni. A Rádió 1 Balázsék című műsorában a minap elismerte, hogy „nagyon jó áron” juthatna a cég birtokába, ám konkrétumokat nem akart elárulni, állítólag titoktartási nyilatkozatot is aláírt.

Krokodilkönnyek és brutális profit

Ugyanakkor tény, hogy anélkül is nyereséges lenne Gerendai üzleti portfóliója, hogy a Szigetet áron alul vásárolná vissza, valamint hogy a fővárosiak pénztárcájának rovására csikarna ki kedvezményeket a fesztivál üzemeltetéséhez. A milliárdos befektető ugyanis számos jól jövedelmező vállalkozással rendelkezik, több Michelin-csillagos étteremben van érdekeltsége Budapesten és újabbakat is tervez nyitni, tehát sikeres a gasztronómiai portfóliója. Ugyanakkor a nyilatkozatai alapján azt gondolhatnánk, hogy a csőd szélén áll. A Ráday utcai Costes kapcsán például azt hangoztatta, hogy a hely akkor lehetne üzletileg is sikeres, ha meglenne a második csillag, mert akkor lehetne az árakon egy kicsit emelni. Gerendai szerint a foglalásoknál se lenne annyi gond, mert jelenleg sokan végül nem érkeznek meg azok közül, akik előre lefoglalják az asztalt. Azt azonban nem fejtette ki, hogy miben változtatná meg a vendégek hozzáállását az asztalfoglalásokhoz, ha az éttermének két Michelin-csillaga lenne egy helyett.

Mindezen felül Gerendaihoz köthető a Budapest Park, a Lupa Beach és a Deák téri óriáskerék. Önmagában az utóbbit működtető Ferris Wheel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tavalyi évben közel 2 milliárdos nettó árbevétel mellett 500 millió forint profitot termelt.

Magyar Péterék a horizonton

Noha Gerendai Károly látszólag a háttérben éli az életét és kerüli a markáns politikai állásfoglalásokat, a különböző megnyilvánulásai alapján a baloldalhoz áll közelebb. Az utóbbi időben olyan kijelentéseket is tett, amelyek arra utalnak, hogy a Tisza Párt irányába puhatolózik. A 24 tavalyi Della Podcastjében a Magyar Péter-jelenség kapcsán úgy fogalmazott: „abból a szempontból nagyon izgalmasnak tartom a jelenséget, hogy nagyon átrendezte a meglévő és úgy tűnt, hogy már nagyon átcsontosodott erőviszonyokat és szerintem az ráfért erre az országra, hogy egy kicsit legyen egyfajta ilyen megújulás, átrendeződés. (…) Magától attól, hogy van változás, attól én inkább lelkes vagyok, mint elkeseredett. Attól, hogy mit hoz ez a változás, hát az akár hozhat rosszabbat is.”

Többről is szó lehet a szavak szintjén kifejezett szimpátiánál, ugyanis az akkoriban a Tisza Párt munkáját segítő Farkas Dezső olyan mentorokat hívott meg a részben általa alapított a Jövőt Építők Generációja (JÉG) egyesület előadásaira, mint Gerendai Károly, vagy éppen Mécs Mónika – Mesterházy Ernő vállalkozó felesége. Mesterházy és Gerendai is rendelkezik közös vállalkozásokkal. Mesterházy egyébként Demszky Gábor főpolgármester politikai főtanácsadója volt, karrierjének a Hagyó-ügy vetett véget.

Ugyancsak Gerendai ideológiai orientációját mutatják, hogy a Soros- és más baloldali szervezetek rendre teret kaptak a Szigeten. Noha 2002-ben azt nyilatkozta, hogy csak olyan civil szervezet jelentkezhet a Civil Szigetbe, amely nem folytat direkt politizálást, ennek ellenére a gyakorlatban több Soros-szervezet is rendre jelen volt, köztük a Transparency International.

Gyurcsány, Hiller, Szili

Szintén beszédes, hogy többségében kiktől zsebelt be díjakat Gerendai a karrierje során. 2002-ben Medgyessy Péter MSZP-s miniszterelnök és a szintén szocialista Szili Katalin házelnök adta át neki a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatát. Ugyancsak baloldali kormányzat alatt ítélték neki a Pro Turismo-díjat 2004-ben. 2008-ban az Ernst and Young (EY) legjobb üzletemberének járó díjjal tüntették ki, 2010-ben pedig Hiller István MSZP-s oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt kitüntetést adta át Gerendainak. Az üzletember közel állt Gyurcsány Ferenchez is, így talán nem véletlen, hogy 2005-ben hatalmas összeggel támogatta az állam Gerendai fesztiváljait. A kulturális minisztérium által meghirdetett Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért program keretében kiosztott közel egymilliárd forint nominálisan is jóval több volt, mint amennyivel a Fidesz-kormányzat alatt egy adott évben támogatták Gerendai projektjeit, nem is beszélve arról, hogy mai árfolyamon mennyit érne a 20 évvel ezelőtti egymilliárd forint.

