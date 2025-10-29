Újra a közpénzből járhat jól a Szigetből korábban milliárdokat szerző Gerendai

Megint Gerendai járna jól
Visszakanyarodva a főpolgármester javaslataihoz, azok közt szerepel, hogy az új közterület-használatról szóló hatósági szerződés tíz évre szóljon, emellett azt szorgalmazza, hogy a közterület-használat díját a korábbinál jóval kedvezőbben határozzák meg: az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos legyen. Szerinte olyan kereskedelmi együttműködést kell kötni a főváros és a Sziget Fesztivál között, hogy az minden félnek többletbevételt eredményezzen. Noha kedden Gerendai Károly és Kádár Tamás, a Sziget vezérigazgatója is megjelent a főváros illetékes bizottságánál, a grémium nem támogatta Karácsony Gergely terveit – részben a Fidesz tartózkodása miatt –, ám az október 29-i, vagyis a mai közgyűlésen a baloldali többség megszavazhatja a főpolgármester elképzeléseit.
Noha Karácsony kongatja a vészharangot és azt sulykolja, hogy a Sziget jövője függ az új tulajdonosnak nyújtandó kedvezményektől, ezeket a kijelentéseit árnyalja, hogy az üzleti körökben csak nullszaldós Gerendainak nevezett befektető annak idején szintén folyamatosan arról panaszkodott, hogy veszteséges a fesztivál. Holott 2016-ban és 2017-ben – tehát a két utolsó évben, amikor Gerendai tulajdonosként jegyezte a projektet – a Sziget Fesztivál története 3. és 4. legmagasabb látogatottságát érte el, 496 és 450 ezer fővel. Nyilván nem véletlenül tudták eladni csillagászati összegért.
Az állam is segített
Ráadásul az állam is jelentősen támogatta Gerendai projektjeit. A Sziget Zrt.-t a 2019-et megelőző hat évben mintegy másfél milliárd forinttal segítette a kormányzat. Ez alatt az időszak alatt a cég adózott nyeresége összesen 3,3 milliárd forintra rúgott. Csak 2015-ben összesen 487,4 millió forintnyi közpénzzel segítették a Sziget Fesztivált, valamint a szintén az üzletember cége által szervezett VOLT-ot és Balaton Soundot. Figyelemre méltó, hogy Gerendai kevesellte ezt az összeget.
A miheztartás végett Gerendai most is jelezte: ha visszavásárolná a Sziget szervezőcégét, akkor már a nulladik lépésnél szeretne jól járni. A Rádió 1 Balázsék című műsorában a minap elismerte, hogy „nagyon jó áron” juthatna a cég birtokába, ám konkrétumokat nem akart elárulni, állítólag titoktartási nyilatkozatot is aláírt.