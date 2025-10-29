Újra a közpénzből járhat jól a Szigetből korábban milliárdokat szerző Gerendai

Krokodilkönnyek és brutális profit

Ugyanakkor tény, hogy anélkül is nyereséges lenne Gerendai üzleti portfóliója, hogy a Szigetet áron alul vásárolná vissza, valamint hogy a fővárosiak pénztárcájának rovására csikarna ki kedvezményeket a fesztivál üzemeltetéséhez. A milliárdos befektető ugyanis számos jól jövedelmező vállalkozással rendelkezik, több Michelin-csillagos étteremben van érdekeltsége Budapesten és újabbakat is tervez nyitni, tehát sikeres a gasztronómiai portfóliója. Ugyanakkor a nyilatkozatai alapján azt gondolhatnánk, hogy a csőd szélén áll. A Ráday utcai Costes kapcsán például azt hangoztatta, hogy a hely akkor lehetne üzletileg is sikeres, ha meglenne a második csillag, mert akkor lehetne az árakon egy kicsit emelni. Gerendai szerint a foglalásoknál se lenne annyi gond, mert jelenleg sokan végül nem érkeznek meg azok közül, akik előre lefoglalják az asztalt. Azt azonban nem fejtette ki, hogy miben változtatná meg a vendégek hozzáállását az asztalfoglalásokhoz, ha az éttermének két Michelin-csillaga lenne egy helyett.

Mindezen felül Gerendaihoz köthető a Budapest Park, a Lupa Beach és a Deák téri óriáskerék. Önmagában az utóbbit működtető Ferris Wheel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tavalyi évben közel 2 milliárdos nettó árbevétel mellett 500 millió forint profitot termelt.

Magyar Péterék a horizonton

Noha Gerendai Károly látszólag a háttérben éli az életét és kerüli a markáns politikai állásfoglalásokat, a különböző megnyilvánulásai alapján a baloldalhoz áll közelebb. Az utóbbi időben olyan kijelentéseket is tett, amelyek arra utalnak, hogy a Tisza Párt irányába puhatolózik. A 24 tavalyi Della Podcastjében a Magyar Péter-jelenség kapcsán úgy fogalmazott: „abból a szempontból nagyon izgalmasnak tartom a jelenséget, hogy nagyon átrendezte a meglévő és úgy tűnt, hogy már nagyon átcsontosodott erőviszonyokat és szerintem az ráfért erre az országra, hogy egy kicsit legyen egyfajta ilyen megújulás, átrendeződés. (…) Magától attól, hogy van változás, attól én inkább lelkes vagyok, mint elkeseredett. Attól, hogy mit hoz ez a változás, hát az akár hozhat rosszabbat is.”

Többről is szó lehet a szavak szintjén kifejezett szimpátiánál, ugyanis az akkoriban a Tisza Párt munkáját segítő Farkas Dezső olyan mentorokat hívott meg a részben általa alapított a Jövőt Építők Generációja (JÉG) egyesület előadásaira, mint Gerendai Károly, vagy éppen Mécs Mónika – Mesterházy Ernő vállalkozó felesége. Mesterházy és Gerendai is rendelkezik közös vállalkozásokkal. Mesterházy egyébként Demszky Gábor főpolgármester politikai főtanácsadója volt, karrierjének a Hagyó-ügy vetett véget.

Ugyancsak Gerendai ideológiai orientációját mutatják, hogy a Soros- és más baloldali szervezetek rendre teret kaptak a Szigeten. Noha 2002-ben azt nyilatkozta, hogy csak olyan civil szervezet jelentkezhet a Civil Szigetbe, amely nem folytat direkt politizálást, ennek ellenére a gyakorlatban több Soros-szervezet is rendre jelen volt, köztük a Transparency International.