Lépett a rendőrség a Pécs Pride ügyében

A Baranya vármegyei rendőrség a közösségi oldalán azt közölte, hogy több intézkedés is történt a Pécs Pride-on, egyebek mellett közerkölcs megsértése miatt is indítottak eljárást – írja a Bama.hu-ra hivatkozva az Origo hírportál.

Közszemérem megsértése miatt is eljárást indított a rendőrség Fotó: Bama.hu

A városban szombaton közel egy időben számos – köztük több ellentétes célú – gyűlés zajlott, részben azonos helyszíneken. Annak érdekében, hogy ne alakulhassanak ki összetűzések, a rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte a gyülekezéseket.

A rendőrök összesen 28 embert igazoltattak, egy gépjárművezetővel szemben közigazgatási, egy férfi ellen pedig közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak. Egy férfival szemben garázdaság, míg egy másik férfi ellen az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése miatt büntetőeljárást kezdeményeztek

– idézte a rendőrség közlését a hírportál.

A Bama.hu híradása alapján beszámoltunk arról, hogy a tiltás ellenére is megtartották szombaton a Pécs Pride felvonulást, amely előtt a CitizenGO szervezésében több tucat ember vonult utcára a családok és keresztény értékek védelmében. A rendőrség nagy erőkkel biztosította a várost, mivel a Széchenyi téren LMBTQ-aktivisták és külföldi lobbisták is megjelentek, köztük drag queenek, akik ellentüntetést szerveztek az ellentüntetők ellen.

Borítókép: Rendőrök a Pécs Pride felvonuláson (Forrás: Bama.hu)