Feszültség Pécsett: a pride előtt családvédő ellentüntetést tartottak, drag queenek is megjelentek + videó

Szombaton a (jogszabályok szerint betiltott) V. Pécs Pride felvonulása előtt a CitizenGO szervezésében ellentüntetést tartottak a városban – írja a Bama.hu.

A portál tájékoztatása szerint a felvonulás az Indóház térről indult, majd a Kossuth téren rövid beszédekkel folytatódott. A résztvevők – közel száz fő – a családok mellett emelték fel szavukat.

Ezzel párhuzamosan a Széchenyi téri dzsáminál külföldi lobbisták és LMBTQ-propagandisták jelentek meg, egyikük sem beszélt magyarul, voltak köztük úgynevezett drag queenek is. Ők zászlókat lengetve az ellentüntetők ellen demonstráltak, vagyis ellentüntetést tartottak az ellentüntetés ellen. A rendőrség erős biztosítással vigyázott a rendezvényekre, így a két tábor között komolyabb incidens nem történt, csak szóváltásokra került sor.

A menet végül a Szent István térre érkezett, Szepesi Ignác szobrához, ahol közös imádságot mondtak el. Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője arra hívta fel a jelenlévőket, hogy 14 órakor a Széchenyi tér alsó felén, illetve a Szent István téren csendes tiltakozással folytassák a kiállást.

Az egyik szervező arra is figyelmeztetett, hogy mindenki fokozottan ügyeljen magára, mivel a városban az Antifa mozgalom tagjainak megjelenését is jelezték, és fennállt a provokáció vagy esetleges fizikai atrocitás veszélye. A helyszínen emiatt is jelentős rendőri készültség volt tapasztalható.

Borítókép: Pécsi ellentüntetők (Fotó: Hatlaczki Balazs)