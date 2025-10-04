Rendkívüli

Feszültség Pécsett: a pride előtt családvédő ellentüntetést tartottak, drag queenek is megjelentek + videó

A tiltás ellenére is megtartották a Pécs Pride felvonulást, amely előtt a CitizenGO szervezésében több tucat ember vonult utcára a családok és keresztény értékek védelmében – számolt be a Bama.hu. A rendőrség nagy erőkkel biztosította a várost, mivel a Széchenyi téren LMBTQ-aktivisták és külföldi lobbisták is megjelentek, köztük drag queenek, akik ellentüntetést szerveztek az ellentüntetők ellen.

2025. 10. 04. 16:52
Fotó: Hatlaczki Balazs
Szombaton a (jogszabályok szerint betiltott) V. Pécs Pride felvonulása előtt a CitizenGO szervezésében ellentüntetést tartottak a városban – írja a Bama.hu.

A  portál tájékoztatása szerint a felvonulás az Indóház térről indult, majd a Kossuth téren rövid beszédekkel folytatódott. A résztvevők – közel száz fő – a családok mellett emelték fel szavukat.

Ezzel párhuzamosan a Széchenyi téri dzsáminál külföldi lobbisták és LMBTQ-propagandisták jelentek meg, egyikük sem beszélt magyarul, voltak köztük úgynevezett drag queenek is. Ők zászlókat lengetve az ellentüntetők ellen demonstráltak, vagyis ellentüntetést tartottak az ellentüntetés ellen. A rendőrség erős biztosítással vigyázott a rendezvényekre, így a két tábor között komolyabb incidens nem történt, csak szóváltásokra került sor.

A menet végül a Szent István térre érkezett, Szepesi Ignác szobrához, ahol közös imádságot mondtak el. Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője arra hívta fel a jelenlévőket, hogy 14 órakor a Széchenyi tér alsó felén, illetve a Szent István téren csendes tiltakozással folytassák a kiállást.

Az egyik szervező arra is figyelmeztetett, hogy mindenki fokozottan ügyeljen magára, mivel a városban az Antifa mozgalom tagjainak megjelenését is jelezték, és fennállt a provokáció vagy esetleges fizikai atrocitás veszélye. A helyszínen emiatt is jelentős rendőri készültség volt tapasztalható.

Borítókép: Pécsi ellentüntetők (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

