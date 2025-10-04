„Ha átmegyünk rajtatok, végetek”, mondta a Pécs Pride főszervezője az ellentüntetőknek + galéria, videó

Szombat délután Pécs belvárosában rövid időre megállt a Pécs Pride felvonulás, miután a Hatvanégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezésében tucatnyi ellentüntető jelent meg a Széchenyi tér és a Király utca sarkán. Az ellentüntetők „Stop LMBTQ és Pedofília” feliratú molinót feszítettek ki, és ezzel akadályozták a menet továbbhaladását – írja a Bama.hu.
A rendőrség felszólította a csoportot, hogy távolítsák el a molinót, ám ők erre nem voltak hajlandók, arra hivatkozva, hogy a pride rendezvény valójában „betiltott” , míg ők csak „flashmobot” tartanak. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai szerint felháborító, hogy a pride szervezői „hülyének nézik a rendőrséget”, mivel bejelentésük szerint vadkár elleni demonstrációt tartanak, ami egy „álrendezvény”.