„Ha átmegyünk rajtatok, végetek”, mondta a Pécs Pride főszervezője az ellentüntetőknek + galéria, videó

„Ha átmegyünk rajtatok, végetek", mondta a Pécs Pride főszervezője az ellentüntetőknek

Szóváltás alakult ki a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a pécsi melegfelvonulás résztvevői között. A pride főszervezője, Buzás-Hábel Géza azt üzente az ellentüntetőknek, hogy „itt négyezer fő van, ha átmegyünk rajtatok, végetek.”

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 20:34
Ellentüntetés a Pécsi Prideon Fotó: K. L. Forrás: BAMA
Szombat délután Pécs belvárosában rövid időre megállt a Pécs Pride felvonulás, miután a Hatvanégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezésében tucatnyi ellentüntető jelent meg a Széchenyi tér és a Király utca sarkán. Az ellentüntetők „Stop LMBTQ és Pedofília” feliratú molinót feszítettek ki, és ezzel akadályozták a menet továbbhaladását – írja a Bama.hu.

Alig vannak a pécsi Pride-on, de a botránykeltés most sem maradt el

A Bama videójának tanúsága szerint mindeközben a pride főszervezője, Buzás-Hábel Géza azt üzente az ellentüntetőknek, hogy:

Figyeljetek, itt négyezer fő van, ha átmegyünk rajtatok, végetek.

A két oldal között szóváltás alakult ki, amelyet végül rendőri intézkedés zárt le: az ellentüntetőket igazoltatták, majd a rendőrsorfal közre zárta a Hatvannégy vármegye tagjait, és így engedték tovább a pride menetét. A menet a Széchenyi térről indult, és a Szent István tér felé tartott, ahol ezzel egy időben a Mi Hazánk Mozgalom tartott saját demonstrációt, például „Stop LMBTQ” és „Védjük meg a gyermekeinket” molinókkal és a „normalitás” jelszavakat hangoztatva – írja a portál.A rendőrség nagy erőkkel biztosította mindkét rendezvényt.

Liberálisok és drag queenek a szélrózsa minden irányából

A felvonulás résztvevői között a korábbi évekhez hasonlóan több külföldi is megjelent, valamint baloldali politikusok, köztük Tordai Bence országgyűlési képviselő és Péterffy Attila, Pécs polgármestere is. Rajtuk kívül a holland Terry Reintke európai parlamenti képviselő és a román Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament alelnöke is ott volt. Sajtóinformációk szerint Antifa-tagok is jelen lehettek.

A Baranya megyei hírportál tudósítása szerint a pride résztvevői kormányellenes rigmusokat kiabáltak, rendezvényen pedig péniszről szóló molinót és drag queeneket (nőnek öltözött férfiakat) is lehetett látni.


