„Ha átmegyünk rajtatok, végetek”, mondta a Pécs Pride főszervezője az ellentüntetőknek + galéria, videó

A Bama videójának tanúsága szerint mindeközben a pride főszervezője, Buzás-Hábel Géza azt üzente az ellentüntetőknek, hogy:

Figyeljetek, itt négyezer fő van, ha átmegyünk rajtatok, végetek.

A két oldal között szóváltás alakult ki, amelyet végül rendőri intézkedés zárt le: az ellentüntetőket igazoltatták, majd a rendőrsorfal közre zárta a Hatvannégy vármegye tagjait, és így engedték tovább a pride menetét. A menet a Széchenyi térről indult, és a Szent István tér felé tartott, ahol ezzel egy időben a Mi Hazánk Mozgalom tartott saját demonstrációt, például „Stop LMBTQ” és „Védjük meg a gyermekeinket” molinókkal és a „normalitás” jelszavakat hangoztatva – írja a portál.A rendőrség nagy erőkkel biztosította mindkét rendezvényt.

Liberálisok és drag queenek a szélrózsa minden irányából

A felvonulás résztvevői között a korábbi évekhez hasonlóan több külföldi is megjelent, valamint baloldali politikusok, köztük Tordai Bence országgyűlési képviselő és Péterffy Attila, Pécs polgármestere is. Rajtuk kívül a holland Terry Reintke európai parlamenti képviselő és a román Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament alelnöke is ott volt. Sajtóinformációk szerint Antifa-tagok is jelen lehettek.

A Baranya megyei hírportál tudósítása szerint a pride résztvevői kormányellenes rigmusokat kiabáltak, rendezvényen pedig péniszről szóló molinót és drag queeneket (nőnek öltözött férfiakat) is lehetett látni.