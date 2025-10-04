A CitizenGO kiállt a normalitás mellett Pécsett + videó

A CitizenGo Magyarország felszólalt a normalitás mellett Pécsett a pride-felvonulás előtt. Teleki Béla, a nemzetközi jogvédő szervezet magyarországi vezetője a Hír TV-nek elmondta, azért döntöttek a békés ellentüntetés mellett, hogy megmutassák, mi a normalitás:

Hogy megmutassuk, Magyarországon vannak még, akik a nemzeti értékekért, identitásunkért kiállnak, képesek egy nemes, békés meneteléssel is akár nyomatékot adni. Büszke vagyok rá és közösségünkre és remélem lesznek még hasonló kezdeményezések, amik mögé még beállhatunk.

Pécsi ellentüntetők (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A CitizenGo több mint 14 ezer aláírást gyűjtött azon rendőrségi határozat mellé, ami korábban betiltotta a Pécs Pride-ot. Az egyetlen vidéki melegfelvonulás tiltását a kúria is helyben hagyta. Ennek ellenére a szervezők bejelentették, hogy mégis vonulnak a baranyai megyeszékhelyen. A CitizenGo Magyarország ezzel egy időben kezdett aláírásgyűjtésbe, és sétát szervezni a családokért, amit a melegfelvonulás előtt tartottak 150-200 fő részvételével.