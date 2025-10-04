A CitizenGO kiállt a normalitás mellett Pécsett + videó

A CitizenGo Magyarország felszólalt a normalitás mellett Pécsett a pride-felvonulás előtt. Teleki Béla, a nemzetközi jogvédő szervezet magyarországi vezetője a Hír TV-nek elmondta, azért döntöttek a békés ellentüntetés mellett, hogy megmutassák, mi a normalitás:
Hogy megmutassuk, Magyarországon vannak még, akik a nemzeti értékekért, identitásunkért kiállnak, képesek egy nemes, békés meneteléssel is akár nyomatékot adni. Büszke vagyok rá és közösségünkre és remélem lesznek még hasonló kezdeményezések, amik mögé még beállhatunk.
A CitizenGo több mint 14 ezer aláírást gyűjtött azon rendőrségi határozat mellé, ami korábban betiltotta a Pécs Pride-ot. Az egyetlen vidéki melegfelvonulás tiltását a kúria is helyben hagyta. Ennek ellenére a szervezők bejelentették, hogy mégis vonulnak a baranyai megyeszékhelyen. A CitizenGo Magyarország ezzel egy időben kezdett aláírásgyűjtésbe, és sétát szervezni a családokért, amit a melegfelvonulás előtt tartottak 150-200 fő részvételével.