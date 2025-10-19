Elterelték a Dunát, pillanatok alatt eltűnt a kutakból a víz + videó

Győr-Moson-Sopron vármegyébe utazott Gulyás Gergely és Nagy István, ahol az agrárminiszter megmutatta a Pannon Agrártudományi Egyetemet, mint Európa legrégibb agrártudományi intézetét, amely mára kívül-belül megújult, és ahol ő 1992-ben végzettséget szerzett.

Az agrárminiszter életét bemutató kisfilmben Nagy István beszélt arról, hogyan próbált meg boldogulni, amikor Mosonmagyaróvárra költözött, és hogyan lett 23 évvel később a város polgármestere, valamint országgyűlési képviselője.

A beszélgetésből kiderül, mi a jelentősége a Maci kávénak, mi volt a parasztmüzli, mire vágyott a régió mindig, és kapja most meg.

Nagy István visszaemlékezett arra a napra is, amikor elterelték a Dunát, és pillanatok alatt eltűnt a kutakból a víz, de