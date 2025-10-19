MosonmagyaróvárGulyás GergelyDunaNagy Istvántérség

Elterelték a Dunát, pillanatok alatt eltűnt a kutakból a víz + videó

Nagy Istvánnal tartott terepszemlét Gulyás Gergely.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 10:52
Nagy István agrárminiszter
Győr-Moson-Sopron vármegyébe utazott Gulyás Gergely és Nagy István, ahol az agrárminiszter megmutatta a Pannon Agrártudományi Egyetemet, mint Európa legrégibb agrártudományi intézetét, amely mára kívül-belül megújult, és ahol ő 1992-ben végzettséget szerzett.

Az agrárminiszter életét bemutató kisfilmben Nagy István beszélt arról, hogyan próbált meg boldogulni, amikor Mosonmagyaróvárra költözött, és hogyan lett 23 évvel később a város  polgármestere, valamint országgyűlési képviselője.

A beszélgetésből kiderül, mi a jelentősége a Maci kávénak, mi volt a parasztmüzli, mire vágyott a régió mindig, és kapja most meg.

Nagy István visszaemlékezett arra a napra is, amikor elterelték a Dunát, és pillanatok alatt eltűnt a kutakból a víz, de

szó esett a ragadós száj- és körömfájásról is, ami ötven év után bukkant fel ismét a térségben, és amelynek  2592 állat esett áldozatul.

Borítókép: Nagy István agrárminiszter


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

