Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Magyar Péter embere ügyvéd kíséretében érkezett a kaposvári rendőrkapitányságra, miközben továbbra is kerülte az újságírói kérdéseket. A riportert az érdekelte, miért vitt éles lőfegyvert a Tisza szakértője tömegrendezvényekre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 12:58
Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt, amiért a Mandiner munkatársát lökdöste Kötcsén, amikor a riporter kérdezni próbálta. 

Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

Magyar Péter embere ügyvéd jelenlétében sétált be a kaposvári rendőrkapitányságra, miközben igyekezett kerülni a riporter kérdéseit – derül ki a Hír TV beszámolójából.

A riporter arra lett volna kíváncsi, miért hordott a Tisza szakértője éles lőfegyvert magával tömegrendezvényeken, illetve hogy miért hazudták, hogy a riporter belenézett a telefojába.

Emlékezetes, Kötcsén a Mandiner újságírója a Tisza többkulcsos személyi jövedelemadó tervezetéről kérdezte volna a párt szakpolitikusát, aki láthatóan nem akart nyilatkozni az ügyben. A riporter azonban nem tágított, és további kérdéseket szegezett Ruszin-Szendi Romulusznak. 

Ezt követően fogyott el a politikus türelme, és többször is meglökte az újságírót. 

