rendőrségáldozatőrizetgyilkosság

Gyilkosság történt Pécsen

A rendőrök őrizetbe vettek valakit.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 27. 11:51
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Emberölés áldozata lett egy idős férfi Pécsen, a bűncselekménnyel összefüggésben a fia ellen indult eljárás – tájékoztatott a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.

Azt írták, hogy a rendőrségre vasárnap délután érkezett bejelentés arról, hogy Pécsen megöltek egy helyi férfit. A szemle és az elsődleges adatok alapján a fia bántalmazta olyan súlyosan a 76 éves sértettet, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök előállították, kihallgatták, őrizetbe vették a 47 éves feltételezett elkövetőt, és kezdeményezték a letartóztatását.


