Emberölés áldozata lett egy idős férfi Pécsen, a bűncselekménnyel összefüggésben a fia ellen indult eljárás – tájékoztatott a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.
Gyilkosság történt Pécsen
A rendőrök őrizetbe vettek valakit.
Azt írták, hogy a rendőrségre vasárnap délután érkezett bejelentés arról, hogy Pécsen megöltek egy helyi férfit. A szemle és az elsődleges adatok alapján a fia bántalmazta olyan súlyosan a 76 éves sértettet, hogy a helyszínen életét vesztette.
A rendőrök előállították, kihallgatták, őrizetbe vették a 47 éves feltételezett elkövetőt, és kezdeményezték a letartóztatását.
