Kocsis Mátéorosz-ukrán háborúgazdaság

Mindegy, ki vezeti az ellenzéket, ha a háborúról van szó, ugyanazt képviselik + videó

Teljesen mindegy, hogy Magyar Péterék vagy más szereplők vezetik a baloldalt, ugyanazt a politikát képviselik a háború kitörése óta – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: ez pedig a brüsszeli fősodratú politikát jelenti, amely nem a békére való törekvést, hanem az oroszokkal szembeni megtorlást tűzte zászlajára.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 15:03
Mindenki rájött most már, hogy a háború nem pusztán biztonsági fenyegetést jelent, hanem egy gazdasági veszélyt a jövőre nézve – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hangsúlyozta: „egyszerűen nem fogunk tudni addig talpra állni, ameddig ez a nyomorult háború zajlik a szomszédunkban”. 

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)
Mint mondta, ebben a vitában van két világos politikai álláspont Magyarországon: az egyik a kormánypárti, amelyik három és fél éve ugyanazt a következetes békepárti politikát képviseli, a másik meg az ellenzéké. Szerinte az utóbbi csoportot teljesen mindegy, hogy a Tisza vagy más párt vezeti, valójában ugyanazt a politikát képviselik a háború kitörése óta. – Ez a politika megegyezik a brüsszeli fősodratú politikával, amelyik nem a békére törekvést tűzte zászlajára, hanem az oroszokkal szembeni megtorlást, szankciókkal, fegyverkezés finanszírozásával, hadi eszközök küldésével. Magyarországon a békepártiak többen vannak – mondta.

