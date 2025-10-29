Mindegy, ki vezeti az ellenzéket, ha a háborúról van szó, ugyanazt képviselik + videó

Mindenki rájött most már, hogy a háború nem pusztán biztonsági fenyegetést jelent, hanem egy gazdasági veszélyt a jövőre nézve – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hangsúlyozta: „egyszerűen nem fogunk tudni addig talpra állni, ameddig ez a nyomorult háború zajlik a szomszédunkban”.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

Mint mondta, ebben a vitában van két világos politikai álláspont Magyarországon: az egyik a kormánypárti, amelyik három és fél éve ugyanazt a következetes békepárti politikát képviseli, a másik meg az ellenzéké. Szerinte az utóbbi csoportot teljesen mindegy, hogy a Tisza vagy más párt vezeti, valójában ugyanazt a politikát képviselik a háború kitörése óta. – Ez a politika megegyezik a brüsszeli fősodratú politikával, amelyik nem a békére törekvést tűzte zászlajára, hanem az oroszokkal szembeni megtorlást, szankciókkal, fegyverkezés finanszírozásával, hadi eszközök küldésével. Magyarországon a békepártiak többen vannak – mondta.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)