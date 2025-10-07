Nem látni a háború végét, indokolt a veszélyhelyzet meghosszabbítása

Rendkívüli ülést tartott kedden az Országgyűlés. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az egyetlen napirendi pont az orosz–ukrán háború miatti veszélyhelyzetről szóló törvényjavaslat általános vitája. Az ülés elején megemlékeztek a közelmúltban elhunyt korábbi képviselőkről, Örvendi Lászlóról (Fidesz) és Tóth Istvánról (MSZP). A napirend előtti felszólalásokat követően került sor a napirendi pontok megvitatására.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az egyetlen napirendi pont elején a javaslat benyújtója, Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes ismertette a részleteket. Ennek legfontosabb eleme a szomszédban zajló háború miatt 2022. november 1. óta érvényben lévő

veszélyhelyzet 180 nappal, 2026. május 13-ig történő meghosszabbítása.

Répássy indoklása szerint a hazánk szomszédságában zajló orosz–ukrán háború immár több mint három és fél éve tart, elhúzódik, még nem látjuk a végét. A fegyveres konfliktus gazdasági és humanitárius hatásai Magyarországon is érezhetők. A háború miatt szerinte szükséges, hogy a krízis aktuális fejleményeire a kormány gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni.

Reagáltak a frakciók

Amikor 2022 februárjában a szomszédságunkban kitört az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, akkor világosan látható volt, hogy ez nem csupán Ukrajnát érinti, hanem az egész térségre, így Magyarországra is kihat. A biztonságunk, az energiaellátásunk, a gazdaságunk és humanitárius kapacitásunk egyidejűleg kerültek nyomás alá – mutatott rá felszólalásában Pajtók Gábor, a Fidesz vezérszónoka, felidézve, hogy ennek kezelésére fogadta el az Országgyűlés 2022-ben a most módosítandó törvényt.

A jogszabály lehetőséget adott arra, hogy a kormány gyorsan és kellő rugalmassággal cselekedhessen.

Pajtók Gábor, a Fidesz vezérszónoka (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Mint beszámoltunk róla, a kormány azzal indokolta a rendkívüli ülés kezdeményezését, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításával összefüggő szavazások halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné. Az előterjesztés elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazná a kormányt, hogy a november közepén lejáró veszélyhelyzetet újabb 180 nappal meghosszabbítsa.