parlamentháború veszélyhelyzetországgyűlés

Rendkívüli ülés: a veszélyhelyzet meghosszabbításáról tárgyal a parlament

Rendkívüli ülést tart kedden az Országgyűlés, amelynek egyetlen napirendi pontja az orosz–ukrán háború miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat vitája. A kormány 2026 májusáig hosszabbítaná meg a rendkívüli jogrendet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 6:20
Kedden rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, ahol az orosz–ukrán háború miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat általános vitája szerepel napirenden.

Budapest, 2025. szeptember 29. Szavaznak a képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 29-én. MTI/Bodnár Boglárka
Szavaznak a képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülésnap 11 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Örvendi László (Fidesz) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A kormány azzal indokolta a rendkívüli ülés kezdeményezését, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításával összefüggő szavazások halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné.

Az előterjesztés elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazná a kormányt, hogy a november közepén lejáró veszélyhelyzetet újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa.

 

Borítókép: Országgyűlés plenáris ülése (Forrás: MW/Hatlaczki Balázs)

               
       
       
       

