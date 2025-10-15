Hadházy Ákos Miskolcra tévedt, a helyiek zsebében kinyílt a bicska

Ismét méltatlankodott egy sort Hadházy Ákos, akinek ezúttal a miskolci városvezetés került célkeresztjébe. Még hétfő reggel osztotta meg közösségi oldalán a kormánypárti Kozma Istvánné önkormányzati képviselő, hogy lakossági kérésre megszüntettek egy járdán éktelenkedő kátyút. Hadházy kapott is az alkalmon, a bejegyzésről képernyőképet készített, majd Facebook-oldalán megosztva gúnyosan megjegyezte, „fantasztikus sikerről számolt be egy miskolci KDNP-s képviselő”. Fellengzős iróniával úgy fogalmazott: „Szuper, Magyarország előre megy, de ilyen háborús időkben minden kis fejlesztésnek örülni kell.”

Hadházy a poszt végén még négy kérdést küldött a kormánypárti képviselőnek, majd még az eredeti bejegyzést is belinkelte, hogy követői gyűlölködő kommentekkel árasszák el Kozma Istvánné oldalát. A botránypolitikus a kátyújavítás elbagatellizálásával azt a képet szeretné mutatni a választópolgároknak, Miskolc kormánypárti vezetése semmi érdemleges fejlesztést nem vitt végbe. Nos, az utóbbi időben valóban elkönyvelhettek olyan fejlesztéseket, amelyek nem méltatlanok a „fantasztikus” jelzőre.

Bevásárolták magukat a Diósgyőri Acélművekbe

Az első példához nem is kell sokat visszamenni az időben, a Miskolci Egyetemen tegnap adtak át kormányzati támogatásból két kollégiumot, felújítottak egy rendezvényhelyszínnel egybekötött éttermet, valamint kialakítottak egy bölcsődének és apartmanoknak is helyet adó családbarát épületet. Még szintén októberben, múlt hét pénteken pedig bejelentették: az önkormányzat megvásárolta az egykori Diósgyőri Acélművek (DAM) területének egyharmadát, amely magában foglalja többek közt az úthálózatot is.

Miskolc ezzel olyan jogi és fizikai pozíciót szerzett, amely lehetővé teszi azt, hogy a város végre rendezze, fejlessze és fokozatosan új funkciókkal lássa el az egykori ipari zónát.

A döntés már csak azért is fordulópontot jelent Miskolc életében, mert a város így már aktív alakítója lehet a DAM terület jövőjének. A fejlesztési koncepció szerint, a jelenleg is működő ipari tevékenységek számára korszerű, környezettudatos fejlesztésekre nyílik lehetőség, míg a terület más részei a Szinva zöld folyosójához és a városi szövethez kapcsolódva közösségi, rekreációs és városias funkciókat kaphatnak.