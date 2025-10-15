MiskolcBükkHadházy Ákos

Hadházy Ákos Miskolcra tévedt, a helyiek zsebében kinyílt a bicska

Miután Hadházy Ákos Budapestről végre eltakarodott, most Miskolcon próbálkozik. A botránypolitikus ironikusan ecsetelte közösségi oldalán, hogy „ilyen háborús időkben minden kis fejlesztésnek örülni kell” , követőit ráuszítva Kozma Istvánné helyi önkormányzati képviselő bejegyzésére. Hadházy a kátyújavítás elbagatellizálásával azt a képet szeretné mutatni a választópolgároknak, Miskolc kormánypárti vezetése semmi érdemleges fejlesztést nem vitt végbe. Nos, az utóbbi időben viszont valóban elkönyvelhettek olyan beruházásokat, amelyek korántsem lehet „kis fejlesztésnek” nevezni.

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 18:15
Hadházy Ákos, Miskolc, fejlesztés, Kozma Istvánné
Fotó: Hatlaczki Balázs
Ismét méltatlankodott egy sort Hadházy Ákos, akinek ezúttal a miskolci városvezetés került célkeresztjébe. Még hétfő reggel osztotta meg közösségi oldalán a kormánypárti Kozma Istvánné önkormányzati képviselő, hogy lakossági kérésre megszüntettek egy járdán éktelenkedő kátyút. Hadházy kapott is az alkalmon, a bejegyzésről képernyőképet készített, majd Facebook-oldalán megosztva gúnyosan megjegyezte, „fantasztikus sikerről számolt be egy miskolci KDNP-s képviselő”. Fellengzős iróniával úgy fogalmazott: „Szuper, Magyarország előre megy, de ilyen háborús időkben minden kis fejlesztésnek örülni kell.” 

Hadházy a poszt végén még négy kérdést küldött a kormánypárti képviselőnek, majd még az eredeti bejegyzést is belinkelte, hogy követői gyűlölködő kommentekkel árasszák el Kozma Istvánné oldalát. A botránypolitikus a kátyújavítás elbagatellizálásával azt a képet szeretné mutatni a választópolgároknak, Miskolc kormánypárti vezetése semmi érdemleges fejlesztést nem vitt végbe. Nos, az utóbbi időben valóban elkönyvelhettek olyan fejlesztéseket, amelyek nem méltatlanok a „fantasztikus” jelzőre. 

Bevásárolták magukat a Diósgyőri Acélművekbe

Az első példához nem is kell sokat visszamenni az időben, a Miskolci Egyetemen tegnap adtak át kormányzati támogatásból két kollégiumot, felújítottak egy rendezvényhelyszínnel egybekötött éttermet, valamint kialakítottak egy bölcsődének és apartmanoknak is helyet adó családbarát épületet. Még szintén októberben, múlt hét pénteken pedig bejelentették: az önkormányzat megvásárolta az egykori Diósgyőri Acélművek (DAM) területének egyharmadát, amely magában foglalja többek közt az úthálózatot is. 

Miskolc ezzel olyan jogi és fizikai pozíciót szerzett, amely lehetővé teszi azt, hogy a város végre rendezze, fejlessze és fokozatosan új funkciókkal lássa el az egykori ipari zónát.

A döntés már csak azért is fordulópontot jelent Miskolc életében, mert a város így már aktív alakítója lehet a DAM terület jövőjének. A fejlesztési koncepció szerint, a jelenleg is működő ipari tevékenységek számára korszerű, környezettudatos fejlesztésekre nyílik lehetőség, míg a terület más részei a Szinva zöld folyosójához és a városi szövethez kapcsolódva közösségi, rekreációs és városias funkciókat kaphatnak. 

Soha nem látott fejlődés kezdődik

Amennyiben mindez Hadházynak nem ütné meg az ingerküszöbét, emlékeztetni kellene Tóth-Szántai József polgármester április 3-ai bejelentésére, miszerint elindul Miskolc történetének eddigi legnagyobb fejlesztési programja. Többek között útfelújításokról, csomópontépítésekről, iskola-, és óvodafejlesztésekről, de Lillafüred turisztikai fejlesztéséről is szólnak a tervek. A polgármester szerint ez olyan, mintha egy új várost építenének. 

A városvezető már a Világgazdaságnak adott korábbi interjújában hangsúlyozta, a kelet-magyarországi „aranyháromszögben”, azaz a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc tengelyen, az elkövetkező évek Miskolc kiemelkedő fejlődéséről is szólnak majd: ezért dolgozták ki a Bükk Városa programot, amely tulajdonképpen nem más, mint egy nagyon komplex fejlesztési koncepció. 

Javuló közbiztonság

Volt a városvezetésnek egy olyan intézkedése is, amely ugyan nem iparhoz, vagy esetleg infrastruktúrához kapcsolódik, viszont tagadhatatlanul sokat tett Miskolcért. Februárban működő közlekedésrendészetet vezettek be

szolgálatba léptek a város új járatseriffjei, akiknek az a feladatuk, hogy rendet teremtsenek a helyi tömegközlekedésben.

Az eredmények alig egy hónap elteltével már jelentősek voltak:

  • 275 renitens utas leszállítása,
  • 32 rendőrségi intézkedés,
  • 28 mentőszolgálati hívás,
  • 11 közvetlen segítségnyújtás,
  • 5 körözött személy átadása a hatóságoknak️, mindeközben
  • 0 járatrongálás.

Borítókép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: Hatalczki Balázs)


