Meglepte az európai sztárcsapatot a Diósgyőr, de nem ünnepelhet

A héten mindkét magyar csapat megkezdte a küzdelmeket a női kosárlabda legszínvonalasabb kupasorozatában. A bajnoki címvédő Sopron ellenfele hazai pályán a Flammes Carolo Basket volt, Gáspár Dávid formálódó együttese két év kihagyást követően tért vissza az Euroligába. Sajnos a sárga-zöldek hazai pályán gyenge teljesítményt nyújtva 82-54-re kikaptak francia ellenfelüktől. A tavalyi NB I-es idényben ezüstérmes Diósgyőrnek csütörtök este még nehezebb ellenfél jutott, hiszen Völgyi Péter együttese a sorozat egyik nagy esélyesét fogadta a DVTK Arénában.

A Diósgyőr első hazai mérkőzését játszotta a női kosárlabda Euroligában Fotó: FIBA/Basketball

A Diósgyőr remekül kezdett

A piros-fehérek a sportág igazi óriásaival találkoznak az ősszel, akik nemcsak hazájukban, hanem a kontinensen is a legendás klubok közé tartoznak. Már az első csoportmeccsen az előző Euroliga négyes döntőjének (Final Four) egyik résztvevője, a kétszeres Euroliga-győztes török Fenerbahce látogatott Miskolcra.

Az első percekben a litván Monika Grigalauskyte kosaraival tartotta magát a miskolci együttes a sztárcsapat ellen, sőt Takács Boglárka középtávoli dobásával később már a vezetést is átvette (10-7).

A frissen igazol spanyol center, Paula Ginzo triplája és Lelik Réka szép betörése után időt is kért a Fenerbahce edzője, Miguel Méndez, aki a szünet alatt keményebb felfogásra ösztönözte játékosait.

A folytatásban az ausztrál Bec Allen két gyors hárompontosával átvették a vezetést a törökök, Sevgi Uzun kosara már a negyedik távoli sikeres dobása volt a vendégeknek mindössze nyolcpercnyi játék után. A negyedet Kányási Veronika időn túl behulló tempódobása zárta, de Völgyi Péter együttese ennek ellenére elégedett lehet, hiszen csapata helytállt az első negyedben (19-22).

A Diósgyőr játékosának, a válogatott Lelik Rékának nehéz dolga volt a török csapat ellen Fotó: DVTK HUNTHERM

A második negyed első öt percében több szabálytalanság és egyéni hiba jellemezte a játékot. Nem véletlen, hogy a két csapat bő négy perc alatt mindössze öt pontra volt képes (19-27). A törökök a negyed feléhez érve magukhoz tértek, s már az ötödik triplájukat dobták be a francia Iliana Rupert révén.

A támadásban indiszponáltnak tűnő magyar csapatnak ekkor még mindig nem volt mezőnykosara a második negyedben.

A miskolci kosárcsendet a csereként beálló Bella Smuda büntetői törték meg. A Fenerbahce azonban tovább tudta növelni az előnyét az ördöngösen játszó Uzun és Monique Charise Billings révén, a törökök addigra tíz eladott labdába hajszolták bele a hazaiakat. A félidőt Billings gyenge távoli kísérlete zárta, Völgyi Péter csapata tizenhárom pontos hátrányból várhatta a folytatást (26-39).