Meglepte az európai sztárcsapatot a Diósgyőr, de nem ünnepelhet

A bajnoki címvédő Sopron után a magyar női kosárlabda-bajnokság tavalyi ezüstérmese lépett pályára csütörtök este az Euroligában. A Diósgyőr remekül tartotta magát két negyeden át a Fenerbahce ellen, a második félidőben azonban magasabb fokozatra kapcsoltak a vendégek, és végül a sorozat egyik legnagyobb esélyeséhez méltóan 89-58-ra győztek a DVTK Arénában.

2025. 10. 09. 20:33
A Diósgyőrnek nem jött össze a bravúr a Fenerbahce ellen Forrás: DVTK HUNTHERM
A héten mindkét magyar csapat megkezdte a küzdelmeket a női kosárlabda legszínvonalasabb kupasorozatában. A bajnoki címvédő Sopron ellenfele hazai pályán a Flammes Carolo Basket volt, Gáspár Dávid formálódó együttese két év kihagyást követően tért vissza az Euroligába. Sajnos a sárga-zöldek hazai pályán gyenge teljesítményt nyújtva 82-54-re kikaptak francia ellenfelüktől. A tavalyi NB I-es idényben ezüstérmes Diósgyőrnek csütörtök este még nehezebb ellenfél jutott, hiszen Völgyi Péter együttese a sorozat egyik nagy esélyesét fogadta a DVTK Arénában.

A Diósgyőr első hazai mérkőzését játszotta a női kosárlabda Euroligában.
A Diósgyőr első hazai mérkőzését játszotta a női kosárlabda Euroligában  Fotó: FIBA/Basketball

A Diósgyőr remekül kezdett

A piros-fehérek a sportág igazi óriásaival találkoznak az ősszel, akik nemcsak hazájukban, hanem a kontinensen is a legendás klubok közé tartoznak. Már az első csoportmeccsen az előző Euroliga négyes döntőjének (Final Four) egyik résztvevője, a kétszeres Euroliga-győztes török Fenerbahce látogatott Miskolcra.

Az első percekben a litván Monika Grigalauskyte kosaraival tartotta magát a miskolci együttes a sztárcsapat ellen, sőt Takács Boglárka középtávoli dobásával később már a vezetést is átvette (10-7). 

A frissen igazol spanyol center, Paula Ginzo triplája és Lelik Réka szép betörése után időt is kért a Fenerbahce edzője, Miguel Méndez, aki a szünet alatt keményebb felfogásra ösztönözte játékosait.

A folytatásban az ausztrál Bec Allen két gyors hárompontosával átvették a vezetést a törökök, Sevgi Uzun kosara már a negyedik távoli sikeres dobása volt a vendégeknek mindössze nyolcpercnyi játék után. A negyedet Kányási Veronika időn túl behulló tempódobása zárta, de Völgyi Péter együttese ennek ellenére elégedett lehet, hiszen csapata helytállt az első negyedben (19-22).

A Diósgyőr játékosának, a válogatott Lelik Rékának nehéz dolga volt a török csapat ellen.
A Diósgyőr játékosának, a válogatott Lelik Rékának nehéz dolga volt a török csapat ellen  Fotó: DVTK HUNTHERM 

A második negyed első öt percében több szabálytalanság és egyéni hiba jellemezte a játékot. Nem véletlen, hogy a két csapat bő négy perc alatt mindössze öt pontra volt képes (19-27). A törökök a negyed feléhez érve magukhoz tértek, s már az ötödik triplájukat dobták be a francia Iliana Rupert révén. 

A támadásban indiszponáltnak tűnő magyar csapatnak ekkor még mindig nem volt mezőnykosara a második negyedben. 

A miskolci kosárcsendet a csereként beálló Bella Smuda büntetői törték meg. A Fenerbahce azonban tovább tudta növelni az előnyét az ördöngösen játszó Uzun és Monique Charise Billings révén, a törökök addigra tíz eladott labdába hajszolták bele a hazaiakat. A félidőt Billings gyenge távoli kísérlete zárta, Völgyi Péter csapata tizenhárom pontos hátrányból várhatta a folytatást (26-39).

A Fenerbahce esélyeshez méltóan játszott

Magyar szempontból biztatóan, pontosabban Takács Bogi hárompontosával indult a harmadik negyed, de a törökök csak rövid időre inogtak meg. Julie Allemand villámgyors passza után a kétszeres Euroliga-MVP Emma Meesseman szerzett kosarat. Aho Nina nehéz ziccerdobására Iliana Rupert válaszolt, Völgyi Péter azonnal időt kért, mielőtt nagyobbra nőtt volna a szakadék, bár a különbség így is lassan húsz pont volt a két csapat között (33-51). Az időkérés után támadásban azonban még mindig nem találták a ritmust a hazaiak, az elzárás-leválásokat rendre levédték a török játékosok. Hosszú idő után Bella Smuda dobott be egy szép lefordulás utáni tempót, majd Aho Nina és Miklós Melinda talált be távolról. Az utolsó tíz perc előtt picit közelebb kapaszkodott a Diósgyőr (45-62).

A Diósgyőr edzője, Völgyi Péter az utolsó negyedben is próbált erőt önteni a fáradt játékosaiba
A Diósgyőr edzője, Völgyi Péter az utolsó negyedben is próbált erőt önteni a fáradt játékosaiba Fotó: DVTK HUNTHERM 

Sajnos az utolsó negyed első három percében egy 7-0-s rohamot repesztett a Fenerbahce, Völgyi Péter újabb időkérése után az egyre jobban magára találó Meesseman visszaállította, sőt több mint húsz pontra növelte a különbséget (48-73). 

A törökök gyönyörű, szemnek is tetszetős kontratámadásokat vezettek az utolsó négy percben, ami valószínűleg az egész mérkőzésen a kedvenceiket rendületlenül buzdító magyar szurkolóknak is tetszhetett. 

Az utolsó időkérés alatt Völgyi Péter arra kérte játékosait, hogy tartsanak ki a meccs végéig, és ne engedjék, hogy a törökök könnyen átszaladjanak rajtuk. Smuda és Ginzo harmadik triplájával harminc ponton belülre kerültek a hazaiak, de a lényegen nem változtatott. A Diósgyőr főleg az első negyedben volt pariban a törökökkel, akik később érvényesítették a papírformát, és 89-58-re győzték le a miskolci együttest. A DVTK a jövő héten a görög Olimpiakosz otthonába látogat.

Kosárlabda, női Euroliga, csoportkör

  • Diósgyőr–Fenerbahce 58-89 (19-22, 7-17, 19-23, 13-27)

 

 

