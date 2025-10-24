Rendkívüli

Elhunyt a Millenárist és a Pénzügyminisztérium épületét megújító Halmai Zoltán

A nagy állami beruházásokat irányító építőipari szakember, közgazdász halálhírét Varga Mihály közölte.

Forrás: Facebook2025. 10. 24. 16:16
– Elhunyt Halmai Zoltán, a Millenáris Széllkapu-projektet és a Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületének felújitását is sikerrel irányító építőipari szakember, közgazdász – közölte a közösségi oldalán Varga Mihály.
A Magyar Nemzeti Bank elnöke részvétét fejezte ki a gyászoló családnak, és köszönetet mondva búcsúzott: 

Osztozom a család fájdalmában. Köszönöm a közös munkát, nyugodj békében, Zoli!

– írta. 

Halmai Zoltán nevéhez a több jeles projekt, közte a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium 120 éves műemléki épületének a felújítása kötődik. 

Borítókép: Halmai Zoltán (Forrás: Facebook/Varga Mihály)

