Elhunyt a Millenárist és a Pénzügyminisztérium épületét megújító Halmai Zoltán

– Elhunyt Halmai Zoltán, a Millenáris Széllkapu-projektet és a Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületének felújitását is sikerrel irányító építőipari szakember, közgazdász – közölte a közösségi oldalán Varga Mihály.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke részvétét fejezte ki a gyászoló családnak, és köszönetet mondva búcsúzott:

Osztozom a család fájdalmában. Köszönöm a közös munkát, nyugodj békében, Zoli!

– írta.

Halmai Zoltán nevéhez a több jeles projekt, közte a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium 120 éves műemléki épületének a felújítása kötődik.