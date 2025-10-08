Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Hollik István: Pajzsként használja az ellenzék a gyermekeket

Keményen bírálta az ellenzéki képviselőket Hollik István: a KDNP politikusa a közösségi oldalán idézte fel a népjóléti bizottság ülését, ahol a Szőlő utcai álhírbotrány is napirendre került.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 10:06
Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán idézte fel a népjóléti bizottság keddi ülésén történteket, ahol szóba került a Szőlő utcai álhírbotrány is. A kormánypárti politikus így nyilatkozott: „Szabó Tímeának elgurult a gyógyszere. Helyre kellett tennem.”

Budapest, 2025. szeptember 29. Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Facebookon közzétett videóban Hollik István részletet mutatott az ülésből, és reagált Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselőjének megjegyzésére, aki azt mondta: – Az egész Fidesz-rendszer egy Zsolti bácsi. Az egész Fidesz-rendszer egy bántalmazó rendszer.

A kormánypárti politikus keményen bírálta az ellenzéki képviselők viselkedését, kiemelve, hogy a gyermekeket politikai céljaikhoz használják fel:

Undorító, mocskos politikai cirkusz, amit önök most itt csinálnak!

A KDNP országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott, hogy

ha az ellenzéki képviselők valóban érdeklődtek volna, akkor támogatták volna a kifogástalan életmódvizsgálatot, az el nem évülő pedofil-bűncselekményeket, a kapcsolati erőszak büntető törvénykönyvbe való bevezetését, illetve a pedofilok nyilvántartását – ám ezt nem tették meg.

Kommentjében Hollik István azt írta, hogy a DK és a Párbeszéd tegnapi fellépése mindennek az alja volt. Szerinte a baloldali ellenzék olcsó politikai cirkuszt csapott, miközben a kiszolgáltatott gyermekeket politikai pajzsként használták fel az alaptalan rágalomhadjárat folytatásához. – Nem hagytam szó nélkül – tette hozzá.

 

Borítókép: Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

 

